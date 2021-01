Dopo le feste natalizie, sono tantissime le persone che vogliono rimettersi in forma. E alcuni probabilmente hanno già iniziato una dieta per perdere i chili presi durante le ultime due settimane. Ma con le palestre chiuse, recuperare la forma fisica sembra essere davvero difficile. Ed è per questo che noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo consigliare un piccolo trucco che potrebbe aiutare alcuni nella perdita di peso.

Vediamo allora come sgonfiare la pancia e dimagrire con una bevanda da fare in casa, usando un ingrediente sano e nutriente.

Come preparare questa bevanda che aiuta a dimagrire più in fretta

Per realizzare questa bevanda, serviranno 3 carciofi medi e un litro d’acqua. Dopo aver lavato con attenzione i carciofi, bisognerà tagliare via il gambo e metterli a bollire nell’acqua per circa un quarto d’ora. Passato questo lasso di tempo, sarà il momento di spegnere il fuoco e lasciare la bevanda a freddarsi, coprendo la pentola. E l’acqua di carciofo è pronta!

Quando bisogna consumare l’acqua al carciofo per avere un effetto dimagrante?

Per sfruttare a pieno le proprietà dell’acqua di carciofo, sarà sufficiente berne un bicchiere prima di colazione e un altro dopo aver pranzato per circa due settimane.

Ovviamente l’acqua di carciofo non sostituisce una dieta sana e un’attività fisica regolare, e si tratta soprattutto di un rimedio della nonna e non di un’indicazione del nutrizionista. Potrebbe tuttavia rivelarsi un aiuto importante e potrebbe funzionare per dimagrire! Ma, prima di assumerlo, sarà meglio chiedere consiglio al proprio medico curante. Se il dottore dovesse dare il lasciapassare, allora sarà il momento di testare questo metodo per dimagrire e vedere se le nonne avevano ragione!

