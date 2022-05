Arriva finalmente il caldo e la bella stagione. Non c’è momento migliore per rientrare in contatto con la natura. Una bella gita con gli amici e le serate intorno al falò non sembrano distanti. Il campeggio è sicuramente una delle attività più scelte tra i giovani. Allontanarsi dalla vita di città e dedicarsi ad esperienze nel verde sono un ottimo modo di rilassarsi.

Inutile dire che ci vuole, però, una certa preparazione. Questi 3 consigli per il campeggio perfetto, miglioreranno la tua esperienza. Il tutto con semplici e veloci accorgimenti.

Una bella gita con gli amici e le serate intorno al falò più questi 3 consigli per il campeggio perfetto cambieranno per sempre le tue vacanze con gli amici

Prima di tutto, il miglior consiglio è quello di controllare sempre la tenda prima di partire. Se siamo nuovi a questa attività proviamo a montarla in casa o in giardino. Questo per evitare di perdere troppo tempo quando siamo a destinazione. Inoltre, provare ci metterà a conoscenza di tutte le parti necessarie al montaggio. Non avremmo il dubbio di dimenticarci qualche pezzo.

Il secondo consiglio è quello di prevedere sempre il brutto tempo. Non importa se il meteo prevede un cielo senza nuvole, soprattutto d’estate, un acquazzone può sempre capitare. Avere dietro un ombrello è essenziale. Ricordiamoci, a questo proposito, di non mettere mai la tenda sotto un albero. Il vento o la pioggia potrebbe spezzare qualche ramo, che inevitabilmente rovinerà il nostro riparo. Prepariamo una scatola impermeabile per tutto ciò che è elettronico.

Non sottovalutare un kit per le emergenze

Infine, ricordiamoci sempre di portare tutto l’occorrente per le emergenze. In particolare se si dorme fuori, è sempre il caso di prevedere tutto ciò che serve per eventuali punture d’insetto e irritazioni. Non dimentichiamoci mai, disinfettante, cotone e cerotti. Tagliarsi o ferirsi è molto facile, l’importante è essere preparati in caso di emergenza.

Per chi si prepara ad attività più immersive e distanti da centri abitati ci può essere qualche accorgimento in più. Per esempio portare un fischietto, un cellulare vecchio carico e uno specchietto può essere utile. Infatti, questi strumenti possono essere molto utili per attirare l’attenzione e chiedere aiuto. Il fischietto in particolare, perché in alcune zone potrebbe essere difficile avere connessione.

In ogni caso essere pronti ad ogni evenienza, ci renderà la vacanza più tranquilla e serena. Senza preoccupazioni, potremo goderci la nostra esperienza in mezzo al verde nel migliore dei modi.

