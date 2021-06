Come scegliere la tenda da campeggio ideale e perfetta per i propri viaggi avventurosi e in giro per il mondo seguendo questi semplici consigli

Le vacanze in campeggio sono un’ottima alternativa all’hotel ed agli alloggi e permettono alla famiglia, o agli amici, di condividere una piccola avventura. Infatti, quando si va in campeggio ci si prende una pausa dalla frenesia della vita quotidiana per apprezzare la bellezza della natura.

E la compagna perfetta di queste avventure nella natura è lei, la tenda. Per questo è fondamentale scegliere quella giusta e continuando a leggere vedrete come.

La scelta dipende dal tipo di viaggio che si intende fare e le principali caratteristiche della tenda da valutare sono:

peso: per i viaggiatori itineranti che si portano per giorni lo zaino e la tenda in spalla, il peso e l’ingombro sono fondamentali. Infatti, sarà meglio scegliere un’opzione leggera e compatta che faciliterà il trasporto. Invece, se si deve trasportare la tenda per poco tempo, anche tende più ingombranti, pesanti, molto più economiche e forse più comode andranno benissimo;

posti: di solito è meglio abbondare, cioè se la tenda serve a due persone è più sicuro prenderla da tre per non stare stretti. Ovvio che se si tratta di un viaggio zaino (e tenda) in spalla è meglio stare un po’ stretti ma non evitare del peso superfluo;

forma: la scelta principalmente è tra tende a casetta, più spaziose ed ideali per gruppi come le famiglie, ma un po’ laboriose da montare. Oppure, le tende a igloo, semplici da montare, leggere ed adatte a chi viaggia zaino in spalla. O la tenda canadese che è la classica tenda triangolare, semplice da assemblare;

prezzo: a seconda di quale uso se ne intende fare, è da considerare anche il prezzo. Infatti, se si va in campeggio non più di due volte l’anno, non servirà spendere troppo per la tenda

Un ultimo consiglio

Inoltre, si dovrebbe sempre scegliere una tenda impermeabile. Che si tratti di un’uscita singola o di un trekking di diversi giorni, è sempre meglio non farsi cogliere impreparati dalla pioggia.

Concludendo, sono questi i consigli fondamentali per la scelta della tenda da campeggio.

