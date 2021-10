Quando andiamo in viaggio, soprattutto se abbiamo intenzione di risparmiare qualcosa, cerchiamo sempre di ridurre al minimo l’ingombro dei bagagli. Non solo per non dover pagare un supplemento o addirittura un bagaglio in più, ma anche per non avere del peso superfluo che potrebbe risultare faticoso da trasportare.

Dunque, l’obiettivo è sempre quello di portare il meno cose possibile e cercare sempre oggetti o prodotti che possono avere duplici utilizzi. Una di queste è il bicarbonato. Quindi, ecco il prodotto indispensabile di cui non faremo mai più a meno in viaggio o in campeggio. Il bicarbonato, infatti, si presta a talmente tanti utilizzi e in viaggio potrebbe rivelarsi quasi una manna dal cielo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco il prodotto indispensabile di cui non faremo mai più a meno in viaggio o in campeggio

Il bicarbonato di sodio, come abbiamo detto, è una sostanza molto versatile, economica e diffusa. Il suo utilizzo rientra veramente in tutti i campi possibili della vita quotidiana. Lo si usa in cucina come sostituto del lievito o in altre preparazioni, ma lo si può utilizzare anche per le pulizie della casa, per la cura della persona e addirittura come rimedio naturale per alcuni disturbi.

Sia quando si viaggia ma soprattutto quando si va in campeggio, il bicarbonato diventerà il nostro alleato principale per ogni faccenda quotidiana che ci troveremo ad affrontare. Inoltre, se vogliamo viaggiare con un bagaglio ridotto ecco che il bicarbonato ci verrà in aiuto, anche perché, trattandosi di una sostanza solida, non creerà problemi di trasporto liquidi in aereo.

Ecco in dettaglio tutti i possibili usi del bicarbonato in viaggio o in campeggio:

deodorante naturale: basta spalmare della polvere sotto le ascelle dopo la doccia;

detersivo per i piatti;

detersivo per il bucato a mano o in lavatrice;

in caso di punture di insetti è un ottimo rimedio della nonna: potremmo applicarne un po’ sulla puntura in modo da alleviare dolore e gonfiore;

igienizzare frutta e verdura;

neutralizzare gli odori (scarpe, vestiti ecc).

Approfondimento

3 rimedi veloci ed efficaci per sturare definitivamente i lavandini di casa nostra.