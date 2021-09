La vacanza in campeggio è una tipologia di vacanza che amano in molti. Perfetta per passare del tempo a stretto contatto con la natura ma anche per chi vuole risparmiare su hotel e case vacanze. Dormire all’aria aperta rigenera mente e spirito, e da una vacanza così si tornerà sicuramente appagati. Inoltre, la vacanza in campeggio è sempre avventurosa, ricca di sorprese e ci insegna ad adattarci senza le comodità che avremmo in un hotel.

Fare una vacanza in campeggio, però, non è una cosa da improvvisare. È importante partire preparati, soprattutto se si vuole soggiornare all’aperto e senza l’aiuto di strutture da camping attrezzate. Per evitare problemi che potrebbero risultare spiacevoli è bene attrezzarsi con tutto l’occorrente. Ecco 5 accessori indispensabili che tutti dovremmo avere con noi quando andiamo in campeggio. Oltre alle attrezzature classiche come tenda, sacco a pelo e fornello elettrico, ci sono tanti accessori che possono migliorare la vacanza in campeggio. Con questi accessori saremo in grado di risolvere tantissimi problemi.

5 oggetti indispensabili che tutti dovremmo avere con noi quando andiamo in campeggio

Il coltellino svizzero è un must have da portare sempre con noi. Non solo può servire per tagliare le cose, ma con le sue aperture multifunzione è utilissimo per tantissime altre occorrenze. Il coltellino è quell’accessorio che ci può servire in tutte le occasioni che in campeggio possono capitare.

Kit di pronto soccorso

Anche questa è una di quelle cose che non deve mai mancare quando andiamo in campeggio. Molto spesso, infatti, prima di raggiungere un centro abitato o un ospedale ci sono parecchi chilometri da percorrere. Perciò è fondamentale avere sempre con noi un kit di pronto soccorso, qualora vi sia la necessità. In campeggio, purtroppo, gli infortuni sono sempre dietro l’angolo e bisogna fare molta attenzione nel prevenirli o, eventualmente, nel medicarli in tempo.

Repellente per insetti

Stare a contatto con la natura è un’esperienza meravigliosa. Ma può risultare anche fastidioso a causa degli insetti. Soprattutto in primavera e estate, infatti, gli insetti possono diventare un vero e proprio problema. È importante avere con noi un repellente per insetti efficace, che possa aiutarci a tenere lontane zanzare, zecche, vespe e altri insetti potenzialmente pericolosi.

Materassino ad aria

Quando andiamo in campeggio abbiamo tutti con noi un sacco a pelo. Ma pochi conoscono e utilizzano il materassino. Questo oggetto diventa un accessorio indispensabile per dormire bene, soprattutto se si passano più giorni all’aperto. Il materassino ad aria non occupa spazio nello zaino, ci protegge dall’umidità del terreno ed è in grado di migliorare la qualità del nostro sonno in maniera sostanziale.

Corda, ganci e torce

Questi sono attrezzi indispensabili quando si va in campeggio. La torcia è fondamentale per vedere durante la notte, la corda può servire per cose di poco conto come stendere la biancheria. Ma, insieme ai ganci, è indispensabile anche per fissare qualcosa all’esterno dello zaino.

