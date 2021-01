Sono 24 le ore di una giornata, 8 delle quali solitamente sono adibite al riposo. Una sola ora circa è il tempo in cui consumiamo i due pasti principali. Il resto del tempo è quello da dedicare al lavoro, allo studio, agli affetti e a se stessi. Siamo sicuri di non riuscire a trovare anche solo dieci minuti per mantenere il corpo allenato e in salute? La Redazione di ProiezionidiBorsa illustra un workout di soli 10 minuti per iniziare la giornata splendidamente.

Tre serie da quindici esercizi per il crunch

Questo è un esempio di workout quotidiano breve, che prevede 3 serie da 15 per ogni esercizio che segue. Il primo esercizio è il crunch, l’addominale da eseguire completamente stesi sul tappeto con le gambe ad angolo retto. Le braccia sono ai lati delle tempie e, senza sforzare il collo, sollevare testa, collo e spalle verso la pancia. Per evitare di sforzare la schiena, basta fissare un punto in alto davanti a se stessi. Sollevarsi quindici volte, riposare per qualche secondo ed eseguire altre 2 serie identiche.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Toe touches

Il secondo esercizio è il toe touches, così denominato perché in questo le braccia si spingono fino a toccare possibilmente le punte dei piedi. In posizione distesa sul tappeto da ginnastica, sollevare le gambe in alto e in verticale. Sollevare poi la schiena, il collo e la testa e stendere le braccia verso le gambe. Effettuare piccole flessioni che conducono le braccia a toccare le punte dei piedi (o le caviglie, per chi è poco pratico). L’importante è non gravare eccessivamente sulla schiena, che non deve mai essere dolente. Anche qui 15 esercizi per serie, per un totale di 3 serie complete.

Ponte per i glutei

Questo rappresenta un workout di soli 10 minuti per iniziare la giornata splendidamente, che prosegue con il terzo esercizio: il ponte per i glutei. Sempre distesi sul tappeto e con le gambe piantate ad angolo retto, divaricare le braccia orizzontalmente alla testa e sollevare i glutei. Bisogna ricreare una sorta di ponte, creando un angolo con il corpo. Poi ridiscendere sul tappeto, muovendo lentamente il bacino per tornare alla posizione di partenza. Sempre 3 serie da 15 anche per questo esercizio.

Sollevamento laterale della gamba

Proseguiamo con un esercizio mirato su gambe e addominali. Sul tappeto, posizionarsi su un fianco e reggere la testa con un braccio piegato ad angolo. L’altro braccio andrà posizionato davanti alla pancia, con la mano a contatto con il tappeto. Lasciare una gamba stesa e sollevare l’altra verso l’alto. Eseguire 3 serie da 15 e ripetere lo stesso sull’altro fianco e con la gamba opposta.

Posizione del cobra

Come concludere un workout di soli 10 minuti per iniziare la giornata splendidamente? Con una posizione molto praticata nello yoga e che rilassa profondamente il corpo: il cobra. Distendere il corpo sul tappeto, con la pancia a contatto con quest’ultimo e le gambe completamente stese. Sollevare la parte superiore del corpo verso l’alto, dalla testa a metà bacino circa. Non bisogna compiere movimenti innaturali, ma sollevare il corpo in base alle proprie potenzialità e al proprio grado di elasticità. Rimanere per 15 secondi e riscendere in posizione distesa. Ripetere per tre volte. Buon workout e buon inizio di giornata!