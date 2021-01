L’anno appena trascorso ha travolto le vite di tutti e ne ha mosso un po’ le fila a proprio piacimento. Il nuovo anno rappresenta per tutti un’occasione di riscatto. Il Team di ProiezionidiBorsa fornisce oggi una guida al proprio self care. Ecco spiegato, quindi, perché non possiamo iniziare il nuovo anno senza queste attenzioni per noi stessi.

Un’ora da dedicare alla propria persona

Esistono delle precise emozioni che ciascuno deve a se stesso e con cui può meglio affrontare questo nuovo 2021. Dedicare la giusta attenzione alla propria persona è la prima di queste. Il 2021 dovrà essere ricco di occasioni di cura della propria persona. Queste potranno spaziare dalla lettura di un buon libro, a una passeggiata nella natura, passando per una pausa dolce di cioccolata.

E ancora del tempo per praticare lo sport preferito, una buona tisana da gustare, un bagno caldo. Alcune ricerche mostrano come dedicare una sola ora della giornata alla propria persona non sia un sacrificio sterile. Questa pausa rappresenta l’occasione per rigenerare il proprio animo e affrontare ogni giornata al meglio.

Attenzione verso gli altri e verso se stessi

Perdono, fiducia e pazienza: non possiamo iniziare il nuovo anno senza queste attenzioni per noi stessi. Il perdono verso gli altri o nei confronti di se stessi rasserena fortemente l’animo. Il profondo senso di angoscia e malessere che le discussioni con altri provocano destabilizzano fortemente la persona. Ma il perdono deve essere anche verso se stessi.

Perdono per le volte in cui non abbiamo deciso di mettere noi al primo posto, perdono per l’insoddisfazione, per le pretese eccessive. Per il 2021 ognuno merita tanta fiducia e tutta la sicurezza che naturalmente l’accompagna. Fiducia nelle proprie capacità e nel raggiungimento dei propri obiettivi. Poi, però, anche pazienza per le volte in cui i successi diventano insuccessi e in cui i traguardi si fanno più lontani.

Una vita ricca di amore

In ultimo, ma non per importanza, largo spazio all’amore in tutte le sue svariate forme. L’amore per se stessi, quello per il prossimo e i propri cari. Poi l’amore per gli amici e animali domestici, o per gli sconosciuti. Il 2021 deve portare tutto l’amore di cui l’anno appena trascorso ha privato le persone. Coltivare queste attenzioni e sperimentare tali emozioni saranno la chiave per affrontare meglio l’anno che verrà.