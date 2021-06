Dopo mesi di incertezza e un lungo periodo passato in casa, finalmente possiamo ripartire a piccoli passi cercando di tornare alla normalità. Abbiamo bisogno di riappropriarci di una quotidianità fatta di benessere, equilibrio e pensieri positivi.

Ora che l’estate è alle porte, un pensiero che ci fa stare bene è quello delle vacanze.

Seguendo tutte le indicazioni e le normative a riguardo, finalmente sarà possibile spostarsi non solo in tutta Italia ma anche all’estero.

Un villaggio a poche ore di aereo dall’Italia e lontano dal turismo di massa, che con la sua particolarità ci farà tornare bambini

Ci vogliono poche ore di aereo per visitare una regione meravigliosa, situata a sud della Spagna, l’unica bagnata sia dal mar Mediterraneo che dall’oceano Atlantico.

Parliamo dell’Andalusia che con le sue tradizioni, i suoi colori, i suoi profumi regala un viaggio indimenticabile.

L’Andalusia ha moltissime città meravigliose. Ma c’è un piccolo villaggio che si chiama Júzcar, arroccato tra le montagne del sud, davvero molto caratteristico.

Il cartello che ci dà il benvenuto svela già qualche particolare. Si può leggere “La Aldea Azul”, che tradotto in italiano vuol dire “Il villaggio azzurro”. Proprio così ci troviamo nel villaggio dei Puffi o come li definiscono gli spagnoli “Pitufo”.

Una storia singolare

Fino a qualche anno fa, Júzcar, era un paesino tranquillo e sconosciuto. Ma nel 2011 venne scelto per le sue caratteristiche come paese lancio per la prima mondiale del film “I Puffi 3D”. Le case, i negozio, le chiese e il municipio vennero dipinti di blu, con l’idea e la promessa che una volta terminato l’evento sarebbero ritornate del loro colore originale.

Così non è stato, perché gli abitanti del posto, tramite referendum popolare decisero che le case sarebbero rimaste di quel colore. Una fortuna per il paese che oggi è conosciuto in tutto il mondo.

Oggi Júzcar è il vero villaggio dei Puffi. Girovagando per il paese troviamo un parco giochi a tema, le facciate delle abitazioni rigorosamente blu sono abbellite con i disegni di tutti i personaggi dei Puffi, e le finestre piene di suppellettili e decorazioni. La statua del Grande Puffo padroneggia sul paesino. Si entra in un vero mondo incantato che piace molto ai bambini, ma anche agli adulti.

