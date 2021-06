Rimettersi in forma specialmente dopo questo lungo anno sedentario non è stato così semplice per tutti. È importante tonificarsi non soltanto per una questione estetica ma anche di salute psicofisica.

Tonificare gli addominali inoltre risolve molti altri problemi. Ci permette di sorreggere meglio la schiena ed evitare dolori lombari. Ci permette di avere un ventre più leggero e libero da gonfiori.

Ecco quali sono tutti gli esercizi e gli attrezzi da utilizzare per allenare in profondità l’addome ed essere toniche e snelle pronte per la prova costume.

Tonificare gli addominali divertendosi

Per aggiungere un tocco di divertimento agli allenamenti e renderli meno pesanti, aiutiamoci con degli attrezzi. Vediamo quali possiamo scegliere e preferire cercando di proteggere anche le articolazioni e la schiena. Infatti, è importante non fare sforzi che potrebbero provocare strappi o dolori.

Le panche da addominali sono utilissime e si possono acquistare a meno di 50 euro. Le ruote per addominali sono altrettanto efficaci e ci permettono di muoverci in avanti e indietro lavorando a fondo sull’addome. Si possono facilmente trovare intorno ai 10 euro nei negozi sportivi.

Altri attrezzi utili e 3 esercizi base per gli addominali

Le cinghie di sospensione sono efficaci per lavorare gli addominali e anche i muscoli delle gambe e le braccia. Il prezzo varia ma in media è intorno ai 20 euro. Per lavorare ancora più in profondità esiste la pedana d’equilibrio che ha sempre un prezzo che varia dai 15 ai 20 euro.

Riguardo agli esercizi per gli addominali da fare suggeriamo:

a) i crunch classici perfetti per rinforzare l’addome. Possiamo farne delle serie da 10 da ripetere almeno 4 volte. Sfruttiamo anche la variante laterale dove ci solleveremo toccando prima un ginocchio poi l’altro;

b) i plank sono imbattibili: bisogna rimanere in sospensione sugli avambracci e la punta dei piedi. Manteniamo la posizione per almeno 1 minuto se riusciamo e ripetiamo 3 o 4 volte;

c) l’esercizio della sforbiciata o pedalata è semplice: facciamo finta di essere in bicicletta pedalando con le gambe sospese in aria.