Finalmente l’estate è arrivata e molti di noi si stanno già godendo i primi giorni di mare. Stare sulla spiaggia ad ammirare l’orizzonte e sentire la salsedine sulla pelle è certamente una delle sensazioni migliori che ci siano.

Molti di noi hanno la fortuna di avere diverse spiagge davvero meravigliose a un passo da casa propria. Ma ci sono sicuramente altri angoli di paradiso poco conosciuti tutti da esplorare. L’Italia, infatti, offre alcune chicche davvero mozzafiato a chi sa cercare con cura e attenzione. In questo caso, ci sono alcune spiagge nello specifico che dovremmo assolutamente visitare almeno una volta nella vita.

Un paradiso in terra che l’Italia ci regala e che sicuramente apprezzeremo tantissimo

Il Bel Paese offre tantissime spiagge che non sono molto conosciute e che presentano un panorama davvero mozzafiato. Basti pensare a La Pelosa, in Sardegna, con il suo mare cristallino e con la sua natura incontaminata. Qui, infatti, avremo la possibilità di scoprire un mondo italiano del tutto nuovo che potrebbe davvero sorprenderci. Ma ovviamente, questa non è l’unica spiaggia poco nota che dovremmo tenere in considerazione. Ce ne sono tante altre che potremmo apprezzare per diverse ragioni.

Una di queste si trova proprio in Sicilia, patria del mare unico e inimitabile che tutti ci invidiano. In questo caso, non dovremmo perderci per nessuna ragione al Mondo la Spiaggia della Forgia Vecchia, una vera e propria bomboniera che attende solo noi.

Un vero paradiso in terra questa spiaggia italiana quasi sconosciuta

La Spiaggia della Forgia Vecchia si trova in un’area bellissima della Sicilia. Il luogo in questione, infatti, è nella parte a Sud di Stromboli. Per intenderci, si trova a pochi metri dal famoso molto di Scari. Qui, potremo ammirare una natura del tutto nuova, che potrebbe sorprenderci a primo impatto. Infatti, la spiaggia che ci si proporrà davanti agli occhi è un insieme di bianco candido e ciottoli neri che crea un gioco di colori davvero meraviglioso.

Inoltre, l’acqua è calma e cristallina e il fondale si presenta ai visitatori in tutto il suo splendore. A rendere il luogo ancora più affascinante è il territorio circostante, con le pendici del Vulcano che creano una suggestione unica. Essendo poco conosciuta, questa spiaggia è raramente affollata, dunque sarà perfetta per chi ama la tranquillità. Perciò, possiamo dire che è un vero e proprio paradiso in terra questa meraviglia che la Sicilia ci regala.

