Quando fa caldo e sudiamo, perdiamo tantissimi sali minerali. Questo sarebbe uno dei principali motivi per cui ci sentiremmo spossati e privi di forze. Per far fronte a questo problema, gli esperti consigliano di consumare vegetali, come frutta e verdura, freschi e ricchi di liquidi, ogni giorno. In questo modo manterremo il nostro corpo idratato e lo aiuteremmo ad affrontare con maggiore energia la giornata.

Al contrario, invece, sarebbe sconsigliato il consumo di caffè, di bevande zuccherine o gassate, ma anche alcoliche. La regola generale, comunque, resterebbe quella di bere l’esatto numero di bicchieri d’acqua durante i pasti.

In merito agli alimenti, invece, dovremmo porre l’accento su un ingrediente, spesso troppo sottovalutato, ma molto buono. Non stiamo parlando solo del suo sapore, dolce e morbido ma, allo stesso tempo, croccante. In realtà, ci riferiamo ai valori nutrizionali di questo ingrediente, che tutti dovremmo consumare perché sarebbe molto energetico.

Un vero concentrato di energia e antiossidanti mangiando a cucchiaiate questo alimento gustosissimo e freschissimo, l’ideale quando fa caldo

Parliamo del mais, ovvero quell’alimento in chicchi ottimo per arricchire di gusto le insalate, le paste fredde e tante altre ricette tipicamente estive. Molti di noi lo adorano per il suo sapore dolce e avvolgente, ma non sono consapevoli delle grandi potenzialità di questo alimento.

Il mais, infatti, sarebbe ricco di sali minerali, come ferro, calcio, sodio e fosforo, fondamentali quando il caldo ci butta giù. Inoltre, conterrebbe le vitamine B6, A ed E, oltre che la preziosissima vitamina K.

Questi elementi nutritivi farebbero del mais un vero concentrato di energia e antiossidanti. In più, le fibre, gli acidi grassi insaturi e il potassio presenti in questo alimento aiuterebbero la salute dell’apparato cardiocircolatorio.

Non solo nelle insalate di riso, ma anche grigliato

La maggior parte delle volte che mangiamo il mais, lo aggiungiamo alle insalate di riso o ai primi di pasta fredda. Altre persone, invece, lo mangiano a cucchiaiate. Anche se, come per ogni alimento, è importante non mangiarne troppo (infatti, lo ricordiamo, i diabetici dovrebbero limitarne il consumo per l’indice glicemico alto).

Uno dei modi più alternativi per mangiare il mais è grigliato sulla piastra. In questo caso, dopo aver bollito le nostre pannocchie, dovremo metterle sulla griglia e condirle con sale e pepe. Alla fine dovremo tagliare a fette di 3-4 cm le nostre pannocchie e formeremo così un buonissimo contorno per secondi di carne o di pesce. Questa modalità di cottura, infatti, è spesso sottovalutata quando si parla di mais, ma è davvero perfetta per valorizzarne il sapore.

