Si torna a parlare di capelli e dei vari styling che possiamo fare. Alcuni, infatti, sono assolutamente fenomenali in determinate situazioni. Magari i nostri capelli sono molto fini, ma il risultato che vogliamo ottenere è invece quello di avere una chioma voluminosa. Ma come possiamo fare?

La prima cosa a cui uno pensa è ad esempio lo shampoo. Quando ci rechiamo al supermercato o in altri luoghi, sugli scaffali ci sono infiniti shampoo. Possiamo trovare quello per capelli secchi, ricci, lisci, mossi, tinti e per un effetto voluminoso. E sicuramente, se l’obiettivo è quello di avere i capelli con maggior volume, andremo su quest’ultimo. Se invece abbiamo i capelli ricci e li desideriamo super definiti, ci sono allora altri rimedi che possiamo seguire.

Oltre, però, a shampoo, balsamo e maschera, anche la pettinatura che facciamo ci aiuta molto. È un pochino lo stesso discorso del make up. Ci sono infatti alcuni styling del trucco che ci donano, altri invece meno. E ci sono alcuni che ci permettono ad esempio di ingrandire gli occhi, allungarli oppure di fare le labbra più carnose.

Insomma, tra acconciature nuove e make up possiamo veramente fare moltissimo. E sarà proprio una pettinatura a trasformare i capelli da fini a super voluminosi. Ovviamente i capelli resteranno sempre fini, ma il modo di pettinarli darà loro volume.

Trucco semplice che in soli pochi secondi ci permetterà di rendere voluminosi i capelli fini

Vediamo allora come possiamo sistemare i nostri capelli. La prima cosa da fare è ovviamente lavarli e poi asciugarli. Asciughiamoli per bene e possibilmente spazzolandoli, in questo modo saranno lisci. Per evitare che i capelli dopo l’asciugatura siano elettrici usiamo una spazzola o un pettine di legno.

Quello che dobbiamo fare una volta che i nostri capelli sono asciutti è dividerli in due, creando una riga centrale. Per fare le linea al centro della testa aiutiamoci con un pettine. Basterà percorrere con questo la nostra testa e automaticamente i capelli dovrebbe spostarsi da una parte o dall’altra. In caso contrario possiamo sempre spostare le ciocche con le mani.

Ora dobbiamo prendere le due ciocche davanti che solitamente incorniciano il volto e fissarle per bene dietro le orecchie. Possiamo usare delle forcine trasparenti. Ora che abbiamo fissato le ciocche, non ci resta che cotonare il resto dei capelli. Ecco allora un trucco semplice che in soli pochi secondi ci permetterà di avere dei capelli voluminosi anche se i nostri sono molto fini. Questa pettinatura è stata scelta anche da Chiara Ferragni per festeggiare il suo compleanno.

Lettura consigliata

Ringiovaniscono il viso e sono di tendenza queste 2 acconciature semplici e veloci adatte ai capelli lunghi e da sfoggiare anche alle cerimonie