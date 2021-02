Ideali per una serata davanti al nostro telefilm preferito. Un bel piatto di bocconcini croccanti da mangiare direttamente sul divano. Una cena veloce che accontenterà tutti.

Sfiziosi bocconcini di pollo fritti ideali da sgranocchiare

Questi bocconcini di pollo sono leggeri e fragranti. Restano morbidissimi all’interno, grazie alla marinatura speciale. Infatti i bocconcini verranno marinati nello yogurt. E questa ricetta si può adattare anche a chi è intollerante al lattosio. Basterà usare uno yogurt di soia o senza lattosio.

Ingredienti per 2 persone

400gr di petto di pollo intero;

150gr di yogurt bianco senza zucchero;

Pangrattato;

Olio di semi di arachide;

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo il nostro pezzo di petto di pollo. Meglio se è intero perché si potranno realizzare cubetti della stessa dimensione e spessore. Altrimenti se si usano le fettine, si avranno degli straccetti.

Sul tagliere posizioniamo il petto di pollo e lo tagliamo in cubetti quanto più possibile della stessa dimensione.

Prendiamo una ciotola e li trasferiamo lì. Ora prendiamo il nostro yogurt bianco non zuccherato, e lo versiamo dentro. Mescoliamo i cubetti in modo che tutti vengano ricoperti dallo yogurt. Saliamo e pepiamo a piacere. E li lasciamo a riposare per almeno 20 minuti. In frigo, coperti con un po’ di pellicola.

Ora è il momento di impanarli. Mettiamo del pangrattato in un piatto, e a mano a mano ricopriamo tutti i cubetti. Facendo attenzione che siano ben impanati, e scuotendoli un po’ per eliminare il pangrattato in eccesso.

In una pentola dai bordi alti versiamo l’olio per la frittura. Meglio quello di semi d’arachide, ma anche di semi di soia andrà bene. Aspettiamo che diventi caldo, e tuffiamo i nostri cubetti. Un po’ alla volta per evitare che si sfaldino.

Aspettiamo che diventino ben dorati e li togliamo dall’olio. Lasciandoli scolare su un foglio di carta da cucina. Per eliminare l’olio in eccesso. Così rimarranno croccantissimi. Non ci resta che gustarceli!

Ed ecco degli sfiziosi bocconcini di pollo fritti ideali da sgranocchiare. Una merenda gustosa e divertente. Per grandi e piccini. Ma anche per una cena veloce. Buonissimi accompagnati con una salsa barbecue fatta in casa.