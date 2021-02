L’aspirina si conosce come rimedio per i sintomi dell’influenza e alleata per la cura del cuore. Questo dato che la sua assunzione aiuta a fluidificare il sangue. Infatti per delle patologie cardiache viene somministrata abitualmente. Ora andiamo a vedere come cambia il suo ruolo grazie ai suoi benefici per la pelle.

Vediamo come

L’acido acetilsalicilico che è il componente principale di questo farmaco, infatti fa bene alla pelle. Chi l’avrebbe mai detto, quella pastiglia bianca che fa passare l’influenza oggi cambia la sua identità. E diventa un possibile strumento benefico per una maschera di bellezza. Ecco come possiamo usarla.

L’acido acetilsalicilico, si trova anche nei frutti come albicocche, arance e nei frutti rossi. E questi infatti vengono usati solitamente nei prodotti cosmetici. Le nonne hanno sempre fatto in casa maschere naturali con questi frutti. Queste maschere erano proprio dedicate a far sparire le rughe e a nutrire la pelle secca. Le nonne però non sapevano che il composto che dava questi benefici si trova anche in questo farmaco. Ecco come l’aspirina ringiovanisce la nostra pelle con la maschera miracolosa delle nonne.

Effetti

Pare che la molecola dell’acido salicilico abbia sull’epidermide l’effetto di sciogliere lo strato più esterno. Questo ingrediente è potente e per questo viene usato nei prodotti di bellezza. Per questo le donne stanno scoprendo come l’aspirina ringiovanisce la nostra pelle con la maschera miracolosa delle nonne.

La ricetta per la maschera

a) cinque pastiglie di aspirina (non quelle effervescenti);

b) un cucchiaio di yogurt bianco naturale;

c) un cucchiaio di miele biologico;

Mettere l’aspirina dentro una pellicola e poi con un cucchiaio polverizzarla. Si aggiunge in seguito yogurt bianco e miele biologico. Applichiamo un panno caldo per preparare la pelle prima della maschera. Ora il composto che è preparato si può applicare sul viso. Il tempo di posa è di 20 minuti e l’applicazione di questa maschera si può fare solo due volte al mese. Ricordiamo che dobbiamo idratare molto la pelle subito dopo, il consiglio è di farla la sera.

Chissà se le nostre nonne avevano ragione ma vale la pena di provare. Sembrare più giovani e belle è sempre un bel risultato da raggiungere.