L’anno nuovo, nonostante sia da poco iniziato, sembra passare velocemente, infatti siamo già alle porte di febbraio. Molti di noi, specialmente il mondo femminile, aspetta impazientemente il giorno di San Valentino per passare una serata romantica con il proprio partner.

Alcuni hanno appena lasciato alle spalle un 2021 turbolento, come questo segno zodiacale che però potrà godere di un 2022 pieno d’amore e soddisfazioni lavorative.

Ci sono altri segni che avranno un anno leggermente più altalenante, ma l’importante è mantenere un atteggiamento positivo, qualunque cosa dobbiamo affrontare.

Per tutte le persone più scaramantiche potrebbe essere utile conoscere i colori portafortuna per il nostro segno zodiacale, sentendoci in qualche modo più protetti.

I nati sotto il segno del Sagittario sembrerebbero avere all’orizzonte un 2022 generalmente positivo, caratterizzato però da qualche screzio sentimentale.

Infatti, febbraio sembrerebbe essere un mese abbastanza intenso, caratterizzato da sentimenti molto forti. In questo mese potrebbero esserci delle vere e proprie liti o incomprensioni con il proprio partner, rischiando addirittura rotture improvvise.

In particolare, San Valentino sarà un giorno che potrebbe rivelarsi molto negativo a causa della Luna in opposizione. Dovranno essere i nati sotto il segno del Sagittario a cercare di risolvere i problemi e i conflitti cercando il dialogo, invece di farsi prendere dal momento.

Ma niente baci e occhi a forma di cuore, sarà un San Valentino da dimenticare per questo segno zodiacale con la Luna in opposizione, anche se dipende da lui.

Se il Sagittario riuscirà a mantenere questo atteggiamento e ad affrontare al meglio questo stress emotivo potrà pian piano avere un rapporto sempre più forte con il partner.

Anche in amicizia ci potrebbero essere dei problemi, per cui il Sagittario dovrebbe ricordarsi di circondarsi di persone che gli rendono la vita migliore, non di chi gli crea situazioni sfavorevoli.

Cosa cerca in amore

I nati nel segno del Sagittario sono solitamente persone molto espansive e alla ricerca continua dell’avventura.

Amano sentirsi liberi nell’affrontare le proprie esperienze e cercano un partner che comprenda questa parte importante del loro essere.

Il Sagittario cerca un partner che lo stimoli continuamente, anche mentalmente, perché ama le conversazioni intense su ogni argomento.

È attratto generalmente dalle persone misteriose, che gli trasmettono fascino e ne stimolano la voglia di conoscerle più in profondità.

