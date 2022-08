Creare volume per chi ha i capelli finissimi non è per niente facile. Quando il capello è così sottile, non c’è piaga che regga, soprattutto quella mossa. Sarebbe bello poter sfoggiare boccoli morbidi e sinuosi che danno eleganza a tutte le età.

Il fatto è che se non si usa della lacca a tenuta forte, dopo poco si tornerà al liscio spaghetto. Anche scegliendo dei tagli come il wavy bob, molto di moda e che ringiovanisce si può recuperare poco volume. Questo trucco, però, potrebbe fare al caso nostro, soprattutto se non vogliamo appesantire i capelli o stressarli utilizzando piastre e asciugacapelli, che tendono a indebolire la nostra chioma.

Un trucco per dare volume ai capelli e asciugarli gonfi dalla radice

Il procedimento è davvero semplicissimo e ci serviranno solo un paio di becchi d’oca. Queste pinzette piatte sono perfette per mantenere la piega senza segnare, al contrario delle forcine. Il metodo si basa su un principio molto semplice, invertire il verso delle ciocche.

Tutte siamo abituate a portare la riga in un determinato verso, che sia al centro, a sinistra o destra. Difficilmente la invertiamo, e quando lo facciamo ormai il cuoio capelluto si è come adattato. Avremo sicuramente notato che appena cambiamo lato, la ciocca sembra subito più voluminosa. Ecco, useremo questo stratagemma per l’asciugatura e anche i capelli più sottili avranno volume.

Procedimento

Laviamo normalmente i capelli, mettiamo il balsamo districante o utilizziamo l’olio di semi di lino dopo il lavaggio. A questo punto, avvolgiamo i capelli nell’asciugamano per eliminare un po’ di acqua. Poi pettiniamoli e facciamo la riga dove la portiamo normalmente.

Separiamo una ciocca a partire da quelle davanti al viso, all’’incirca fino alla tempia. Ora, portiamola dal verso opposto, schiacciandola bene e fissiamola con il bacco d’oca. Procediamo con la ciocca dall’altro lato del viso e facciamo lo stesso. Continuiamo per tutta la testa, anche sul retro se vogliamo, portando la ciocca in avanti. Non ci resta che aspettare che si asciughino all’aria e poi togliere tutte le pinzette. Un colpo di spazzola per smuovere le ciocche e il volume sarà triplicato senza usare nessun bigodino.

È davvero geniale, un trucco per dare volume ai capelli sottili facile da copiare e senza utilizzare l’asciugacapelli. In questo modo andremo a volumizzare la chioma senza stressarla con il calore che tende a rovinare i capelli. Purtroppo, però, quando arriva l’inverno questo metodo può essere un problema per chi soffre di cervicale. Magari si può procedere velocemente con l’asciugacapelli, così da eliminare un primo strato di umidità, e aggiungere una maschera alla cheratina una volta al mese per rinvigorire il capello e proteggerlo meglio.

