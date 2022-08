La soddisfazione che ci può dare raccogliere i frutti del nostro orto è davvero incredibile. Non solo per il risparmio effettivo che ha sul budget familiare, ma proprio per l’autostima. Riuscire a far crescere rigogliosa una pianta ornamentale è sicuramente altrettanto bello. Ma nulla in confronto al fatto che poi possiamo mangiare quello che abbiamo coltivato.

Ormai sempre più persone hanno uno spazio dedicato alle coltivazioni casalinghe. Piccoli fazzoletti di terreno in cui piantare pomodori, peperoni, piante aromatiche o lattuga. Ma perché non alzare il livello e rendere il nostro orto anche stupefacente da ammirare?

Piante dai colori accesi che portano frutti succosi

Non pensiamo a piante di origini tropicali e ortaggi difficili da coltivare con il clima italiano. Per avere un orto colorato e genuino possiamo piantare tante verdure facili da trovare in Italia. Possiamo scegliere tra specie di verdura a foglia dai colori sgargianti oppure concentrarci sui frutti dai colori particolari e accesi.

Parlando di frutti, ad esempio, possiamo piantare la melanzana rossa che sembra un pomodoro, ma non lo è. Coltivata sul Massiccio del Pollino, questa particolare melanzana renderà il nostro orto colorato e particolare. In più, crescendo anche in climi piuttosto rigidi, è molto resistente e si può coltivare ovunque.

Per un orto sano, rigoglioso e colorato ecco quali ortaggi piantare

Se invece vogliamo concentrarci su foglie dai colori particolari, non possiamo rinunciare al radicchio. Quel colore viola tendente al bordeaux è una meraviglia da ammirare. Il cespo quando spunta sembra quasi un fiore, davvero particolare.

Possiamo scegliere, poi, la bieta dal gambo nei colori dell’arcobaleno, che va dal rosso fino all’arancione. Alcune varietà si trovano anche sul giallo e sul fucsia, per esempio.

Ancora, possiamo optare per i cavoli, alcuni tra gli ortaggi da seminare in questo periodo. I cavolfiori colorati, poi, sono molto di tendenza in questo momento e possiamo realizzarci dei piatti incredibili. Li troviamo gialli, arancioni, viola e arancioni, davvero particolari e altrettanto gustosi e genuini.

In ogni caso, ricordiamoci sempre di innaffiare le nostre coltivazioni con regolarità, soprattutto con questo caldo. Facciamolo quando il terriccio risulterà asciutto al tatto e procediamo sempre all’ora del tramonto. Così il nostro orto crescerà rigoglioso e raccoglieremo ortaggi e verdura in men che non si dica.

Alla fine, per un orto sano, rigoglioso e colorato non serve tanta fatica. L’importante è capire bene la stagionalità dei vari ortaggi, così da farli crescere sempre rigogliosi. Che si tratti di orto in piena terra o in vaso sul balcone, poco importa. Facciamo attenzione all’innaffiatura e a possibili parassiti che possono attaccare le nostre piante. Utilizziamo sempre qualche pesticida naturale che non sia tossico, alcuni si possono fare direttamente a casa.

