L’avocado toast con l’uovo in camicia sta spopolando tra i giovani da un po’ di tempo. Gustoso per un brunch o una colazione salata, è anche molto nutriente. Ma anche molto visto nelle diete di tante celebrità. Prepararlo anche in casa dovrebbe essere semplice, serve una fetta di pane in cassetta, un avocado e l’uovo. Però quando si prova a preparare l’uovo in camicia il risultato è sempre un disastro. O l’albume si disperde nella pentola, o l’uovo è troppo cotto, o è del tutto immangiabile. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo un trucco per preparare un perfetto uovo in camicia. E senza usare vortici o aceto.

Un trucco geniale per fare un uovo in camicia da vero chef

Questo trucco molto in voga su TikTok è assolutamente da provare. Nei libri di cucina le tecniche per preparare l’uovo in camicia sono diverse. Chi dice di creare un vortice nella pentola, chi di aggiungere dell’aceto. Per alcuni queste tecniche funzionano benissimo, ma se non si ha la manualità e l’esperienza il risultato sarà deludente. Con il rischio di dover buttare diverse uova prima di riuscirne a preparare uno commestibile.

Per preparare l’uovo in camicia con questa tecnica non serve molto. Una cosa importante per qualsiasi tecnica è che le uova siano a temperatura ambiente. Altrimenti l’albume si cuocerà in modo non omogeneo, staccandosi dal tuorlo. Una volta procurate delle uova a temperatura ambiente, prendiamo una pentola alta e la riempiamo con l’acqua. Aspettiamo che venga a bollire. Intanto, prendiamo un mestolo, versiamo un filo d’olio d’oliva. Con un pennello da cucina spennelliamo tutto l’interno del mestolo. Se non si ha il pennello ci si può aiutare con un foglio di carta da cucina. Spacchiamo l’uovo nel mestolo.

Ora arriva il passaggio chiave

Quando l’acqua starà bollendo prendiamo il mestolo con l’uovo. Teniamo il mestolo a contatto con la superficie dell’acqua, senza immergerlo. Il calore inizierà a cuocere l’uovo. Quando l’albume sarà diventato bianco e solo intorno al tuorlo sarà ancora un po’ trasparente è il momento di immergerlo. Immergiamo completamente il mestolo nell’acqua bollente, per un paio di minuti circa. Quando l’albume sarà completamente bianco e si sarà formata la patina sul tuorlo sarà pronto! Un uovo in camicia perfetto senza troppi sforzi.

Ecco quindi, un trucco geniale per fare un uovo in camicia da vero chef. Una volta servito, con un pizzico di sale, nessuno sospetterà mai che sia stato cotto con un mestolo. Un metodo semplicissimo che ci farà una bella figura. Provare per credere. Un perfetto uovo in camicia, con un tuorlo cremoso da leccarsi i baffi.

