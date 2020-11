A metà mattina capita spesso, quando ci si sveglia presto, di essere presi da un languore o di sentire un buco nello stomaco.

A volte la prima colazione non è sufficiente per arrivare al pranzo. Si è costretti a un secondo spuntino di metà mattina per non arrivare affamati come lupi alle 13. Del resto la prima colazione è il pasto più importante della giornata e deve essere fatto correttamente.

Molti sono gli ingredienti per una colazione salutare, di qualità e specialmente gustosa. La colazione giusta per dimagrire e non soffrire di attacchi di fame non è solo una. Ecco gli ingredienti per una colazione sana e sostanziosa per evitare lo spuntino delle 11.

La colazione che fa dimagrire

Si sbaglia a pensare che una colazione a basso contenuto calorico sia la più giusta per il processo di dimagrimento. In realtà, come primo pasto della giornata la colazione deve essere abbondante, equilibrata e con i giusti nutrienti.

Il giusto apporto di fibre, proteine, carboidrati e grassi buoni è la ricetta ottimale per la mattina. Ecco alcune idee di ingredienti per una colazione sana e sostanziosa per evitare lo spuntino delle 11.

I frullati

Frullati vegetariani. I “frullati verdi” contengono la quantità perfetta di fibre e aiutano a perdere peso perché aumentano il senso di sazietà. Tra le verdure da usare ci sono spinaci, sedano, rucola, insieme a mela, banana e pesca. L’elevato potere depurante di questi frullati generano benessere ed eliminano le tossine.

Avena e latte. L’avena fornisce grande energia e riempie bene lo stomaco. Ricca di fibre, elimina le tossine e pulisce l’intestino. L’avena riduce anche l’ansia perché agisce sul sistema nervoso centrale e lo calma. Un mix di fiocchi di avena con bevanda vegetale e qualche mandorla è una colazione ideale per il freddo.

Yogurt e granola. Uno yogurt bianco tradizionale o vegetale con aggiunta di fibre che derivano dalla granola è una colazione completa. Il gusto dello yogurt si sposerà benissimo con la frutta secca e i semi che daranno un’energia esplosiva.

Avocado con toast. Una tipica colazione all’inglese con pane integrale (ricco di fibre) e l’avocado (proteine, grassi buoni e fibre). All’avocado si può aggiungere anche un uovo cotto sopra per aumentare l’apporto proteico.

Frullato mela, banana e cioccolato. Se si sceglie un frullato proteico, cosa c’è di meglio che unire questi tre ingredienti con l’aggiunta di un cucchiaino di miele e del latte vegetale.

Gli ingredienti per una colazione sana e sostanziosa per evitare lo spuntino delle 11. Cogliere l’occasione per provare una di queste ricette semplicissime e fare colazione soddisfatti e sazi.