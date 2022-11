Un trucco dei più furbi per aggiustare una cerniera che si apre senza forchetta o cannuccia

A volte gli inconvenienti sono dietro l’angolo e fanno rallentare. Pensiamo a quando siamo di fretta per uscire di casa e, nel vestirci, scopriamo che la cerniera non si chiude. Questo potrebbe capitare coi pantaloni, coi jeans o con una delle nostre gonne alla moda. In queste situazioni, che accadono più frequentemente di quel che immaginiamo, bisognerà agire con qualche astuzia. Vi sono, infatti, dei metodi furbi che potremmo mettere in pratica anche da casa. Uno di questi è davvero semplice, tanto che riusciremo in un batter d’occhio a vestire nuovamente i nostri capi e accessori preferiti.

Cosa fare quando non si chiude bene o si blocca

Se non riusciamo a chiudere la cerniera, dovremo prima capire che cosa ce lo impedisce. Infatti, il danno potrebbe essere di entità diversa. Ad esempio, il cursore si potrebbe allentare e non aderire bene sui denti. Se così fosse, la situazione non sarebbe grave e facilmente sistemabile. Basterà una pinza, che utilizzeremo per stringerlo delicatamente da entrambi i lati.

Altre volte, invece, capita che la cerniera si incastri e non ne voglia sapere di muoversi. È un problema che si può risolvere semplicemente applicando un lubrificante. Se non ne abbiamo in casa uno commerciale, potremmo provare con un goccio di olio d’oliva o del burro cacao.

Un trucco dei più furbi per dire basta alla cerniera che fa i capricci

Per ogni piccolo incidente di percorso c’è una soluzione adatta. Un classico caso è quello della porta che striscia per terra, facilmente risolvibile. Anche per quanto riguarda la cerniera che rimane aperta, ce la caveremo in men che non si dica. Sul web spopolano tecniche che riguardano l’impiego di una cannuccia o una forchetta. In effetti sarebbero intelligenti, ma il sistema che sperimenteremo oggi è un pizzico diverso, anche se altrettanto efficace.

Non sarà difficile applicarlo, tanto che lo potremo tutti attuare con successo. Anche il necessario per la pratica non sarà nient’altro che il minimo indispensabile. Nello specifico, dovremo procurarci un normale elastico. Per iniziare lo inseriamo nel cursore. Dopodiché sarà sufficiente sollevare la cerniera e, per finire, agganciarlo al bottone. Ecco uno trucco dei più furbi, con cui potremo finalmente chiudere tutti i nostri capi senza intoppi.

Cosa mettere al posto della cerniera della borsa

In certe occasioni, può capitar di voler sostituire la cerniera con una chiusura più pratica e che dia meno problemi. Le possibilità non mancano, a partire da un semplice magnete. Questo piccolo oggetto assicura discrezione e praticità. Infatti, i due pezzi si posizionerebbero all’interno della borsa e basterebbe un clic per chiuderli.

Un funzionamento simile lo avrebbe il nastro magnetico. A differenza del magnete, però, la chiusura non si concentrerà in singoli punti, ma per tutta la lunghezza del nastro. Potremo scegliere se applicare un’unica striscia che ricopra interamente il lembo della borsa. Oppure, mettere due o più nastrini che chiudano l’accessorio in più punti.