Ecco dove si trovano l’albero di Natale più grande del mondo e il mercatino delle Feste galleggiante

Questa settimana ci porta dritti all’inizio del mese di dicembre e da lì all’attesissimo giorno di Natale il passo è davvero brevissimo. Chi non ne ha già approfittato questo weekend, si metterà all’opera per decorare la casa, organizzando ovviamente come prima cosa l’allestimento dell’albero.

Per tutti coloro che invece hanno già messo mano a lucine e ghirlande, si può passare allo step successivo: relax per il ponte di Sant’Ambrogio. Ed ecco ad esempio 10 destinazioni economiche e facili da raggiungere per vivere a pieno l’atmosfera natalizia approfittando del ribasso da Black Friday.

In alternativa, se non abbiamo voglia di impegnarci in traversate più o meno lunghe, possiamo sempre contare sulle bellezze nostrane. Il consiglio è quello di visitare uno dei 4 borghi neo eletti bandiere arancioni oppure di cercare gli eventi a tema Natale più vicini.

A tal proposito, ecco dove si trovano l’albero di Natale più grande e il mercatino tra i più particolari d’Europa, ovvero quello galleggiante.

Umbria da record

Nel primo caso, non bisogna andare troppo lontano: è infatti Gubbio ad ospitare l’albero di Natale più grande del mondo.

Si tratta di una spettacolare installazione luminosa che viene annualmente allestita sulle pendici del Monte Igino e illumina tutta la cittadina ai suoi piedi.

L’albero, alto 750 metri, è composto da ben 700 lucine colorate che si estendono dalle mura della città medievale fino alla Basilica di Sant’Uboldo. Questo girotondo di luci prende tradizionalmente vita a partire dal 7 dicembre di ogni anno e si conclude con la fine delle Festività.

Ma al di là dell’atmosfera natalizia, non dimentichiamo che l’Umbria è una delle regioni più affascinanti, peraltro inclusa nelle migliori destinazioni per il 2023. Le ragioni alla base di questa scelta sono diverse e spaziano dalla pregiata enogastronomia alle onorificenze artistiche del luogo.

Proprio l’anno prossimo, infatti, ricorrono sia i 500 anni dalla morte del Perugino che i 50 anni di Umbria jazz.

Ecco dove si trovano l’albero di Natale più grande e un mercatino delle Feste davvero particolare

Detto questo, c’è un’altra attrazione natalizia molto curiosa, che attrae sempre molti turisti proprio per il suo essere estremamente particolare. Si tratta del mercatino di Natale di Leiden, cittadina poco distante dalla più nota Amsterdam.

All’apparenza potrebbe sembrare un normale mercatino, con le bancarelle d’artigianato, quelle di dolciumi e l’immancabile villaggio di Babbo Natale. In realtà, la cosa incredibile è che sono tutti chioschi galleggianti, disposti lungo il canale Nieuwe Rijn.

Ulteriore punto di interesse sul corso del medesimo canale è anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio, attiva fino ai primi giorni di gennaio. E non è finita qui perché viene allestito anche un palco galleggiante, pronto ad ospitare tanti spettacoli a tema.

In ogni caso, anche tutti gli altri canali sono magistralmente illuminati: ecco perché non dovremmo farci mancare un bel giro in barca. Infine, anche a Leiden non può mancare il grande albero cittadino, cuore pulsante delle Feste per la gioia dei bambini.

Di solito viene collocato in Hooglandse Kerkplein ed è tradizione appendervi un bigliettino dedicato alla persona amata.