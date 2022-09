Settembre preannuncia l’arrivo dell’autunno e il rientro al lavoro. Ma è anche il momento di rinnovare il guardaroba, riempiendolo con capi più coprenti che ci faranno compagnia per i mesi successivi. La gonna si addice ancora tranquillamente all’outfit del prossimo periodo, e la moda propone un pezzo davvero entusiasmante.

Si tratta di un classico che fa sempre tendenza e per la stagione alle porte arricchirà con eleganza il look di ognuna. È semplicemente la gonna lunga da indossare in ufficio e la sera che tutte stavano cercando.

Quella a matita è trendy e versatile

In poche dopo una certa età possono ancora permettersi un capo corto come una minigonna. Piuttosto, si fa largo alla gonna lunga, da abbinare secondo stili diversi. Bene, il vestito dal quale non ci separeremo più in autunno è nient’altro che l’intramontabile pencil skirt.

La cosiddetta gonna a matita, che molte probabilmente conosceranno bene, sarà la soluzione per uscire di casa. L’accortezza, però, è non sfornare un look che cada nel banale ed eccessivamente monotono. Per fortuna, c’è qualche idea di stile che aiuterà a sfoggiare un abbigliamento che metta in risalto, stando al passo coi tempi.

La gonna lunga da indossare in ufficio e la sera di moda quest’autunno

Se le giornate fossero ancora particolarmente calde, potremmo abbinare la pencil skirt a un top smanicato. Scegliamone uno che non sia troppo vivace e acceso, ma propendiamo per un modello lungo e di una tonalità tenue. Accostiamovi un paio di scarpe con tacco basso, stile kitten heel, una cavigliera a catena e un paio di occhiali moderni.

Per un outfit più adatto alle giornate autunnali, potremmo scegliere una polo in maglia. Indossiamola su una gonna a matita tradizionale, con lo spacco in evidenza. La coppia di colori blu e nero è un mix che attirerà sguardi da ogni dove. Ma non scordiamoci ai piedi le nostre splendide décolleté.

Come valida alternativa, potremmo pensare a un abbinamento chic con gonna lunga e giacca in denim. È consigliabile se si vuole rompere la monotonia cromatica, coprendosi con raffinatezza. Il risultato sarà una sorta di tailleur spezzato, che con un paio di sandali lace-up darà il meglio di sé.

Infine, potremmo mettere in mostra le spalle con un comodissimo micro cardigan. Sopra farà un figurone e darà una svecchiata al look. Vestiamolo con un bel reggiseno, e sotto una magnifica gonna pencil grigia a vita alta. Sprigioneremo sensualità da tutti i pori.

