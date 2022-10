Chi ha i capelli mossi spesso ha molta difficoltà ad evitare l’effetto crespo, specialmente quando l’uso del phon si rende necessario e non possiamo lasciare asciugare i capelli all’aria. Ma solo perché dobbiamo usare il phon non significa che sia necessario rassegnarsi al crespo. Esistono infatti alcuni trucchetti che possiamo usare per limitare al massimo l’indomabilità della nostra chioma mossa. Vediamo quali.

Si comincia nella doccia

La guerra contro il crespo inizia quando siamo ancora nella doccia. Dobbiamo assicurarci di non utilizzare uno shampoo troppo aggressivo che rischia di seccare i capelli, mentre l’uso di un balsamo nutriente è assolutamente indispensabile. Lasciamolo in posa anche per più tempo di quello consigliato, e assicuriamoci di applicarlo abbondantemente soprattutto nei punti più soggetti al crespo, come i ciuffi più superficiali della testa. Dopo aver sciacquato i capelli, strizziamoli con attenzione e avvolgiamoli in un panno di seta, microfibra o cotone. Evitiamo gli asciugamani di spugna che possono invece favorire l’effetto crespo. Prima di accendere l’asciugacapelli, mettiamo nelle nostre mani due o tre gocce di olio vegetale. Va bene quello di oliva, di cocco, di argan, di mandorle o altro olio. Spalmiamolo bene nelle mani poi passiamo le mani sulle lunghezze dei capelli (non sulle radici). Questo ci aiuterà a combattere il crespo.

Un trucco anticrespo quando asciughiamo i capelli ondulati col phon

Per combattere l’effetto crespo dobbiamo usare alcune precauzioni: il trucco è tenere il phon a debita distanza dalla nostra chioma e soprattutto usare una temperatura più bassa rispetto a quella che utilizziamo di solito. Ciò che favorisce il crespo, infatti, è una temperatura troppo alta che secca eccessivamente i capelli, o addirittura li brucia. Mantenendo il phon più distante e a temperatura più bassa, non rischieremo di rovinare i capelli durante l’asciugatura. Un altro errore da non fare è asciugare i capelli a testa in giù: questo potrebbe favorire una chioma “gonfia” e spettinata. Per risultati migliori, incliniamo l’asciugacapelli in modo che il getto colpisca la nostra chioma dall’alto verso il basso.

Proviamo i prodotti per capelli ricci

Un trucco anticrespo quando asciughiamo i capelli è di utilizzare prodotti pensati per i capelli ricci, anche se i nostri capelli sono mossi. Se infatti i nostri capelli tendono a diventare crespi, probabilmente beneficeranno degli stessi prodotti adatti a chi ha i capelli ricci. Si tratta di preparati idratanti pensati apposta per chiome che hanno bisogno di un nutrimento più intenso. Ad esempio, proviamo il balsamo leave-in, che ha salvato molti ricci dal crespo per una chioma morbida e idratata.

