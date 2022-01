Per chi ha i capelli lunghi, soprattutto se mossi o ricci, riuscire a domare quotidianamente la propria chioma può diventare un’impresa. I capelli sembrano vivere di vita propria, tanto che ogni giorno appaiono diversi. A volte sono perfettamente idratati e lucenti, altre volte sembrano un nido di paglia. Ma molti hanno notato che spesso i capelli appaiono più spenti, secchi e crespi durante la stagione invernale. Ma perché avviene questo? La risposta si nasconderebbe in un errore che compiamo nella doccia. Vediamo quale.

Se i capelli sembrano più spenti, crespi e meno idratati durante l’inverno probabilmente è perché facciamo questo errore nella doccia

I capelli tendono ad essere più secchi in inverno non a causa del calore, o della ridotta umidità dell’aria. Anzi, è proprio il contrario. D’inverno i capelli appaiono spesso più rovinati perché utilizziamo troppo calore. Proprio così: utilizzare l’asciugacapelli ad alte temperature o l’acqua troppo calda nella doccia, può rovinare i capelli. Se i capelli sembrano più spenti, crespi e meno idratati durante l’inverno probabilmente è perché facciamo questo errore nella doccia: utilizzare l’acqua troppo calda.

È normale, infatti, durante la stagione invernale, fare una doccia molto più calda rispetto a quella che faremmo in estate. Ma l’acqua troppo calda è nemica dei capelli. È anche nemica della pelle, in verità, ed è per questo che molti di noi d’inverno soffrono di pelle secca e pruriginosa. Ma come possiamo correre ai ripari senza rinunciare a una bella doccia calda?

Proviamo a lavarli separatamente

Se proprio non vogliamo rinunciare a una doccia bollente nel cuore dell’inverno, potremmo utilizzare un trucchetto per preservare la salute e la lucentezza dei capelli: proviamo a lavarli separatamente dal resto del corpo, utilizzando acqua meno calda.

Possiamo compiere questa operazione nella doccia, dirigendo il getto solo sulla chioma, oppure optare per un lavaggio nel lavandino con acqua fresca. Non è necessario che l’acqua sia ghiacciata, l’importante è che non sia troppo calda.

Sarebbe anche bandito il phon a temperature troppo elevate. Ci vuole un po’ di pazienza, ma proviamo ad asciugare i capelli con il phon a temperatura media. Cerchiamo di lavare i capelli quando non abbiamo fretta e possiamo permetterci di lasciarli asciugare naturalmente all’aria in casa, senza dover utilizzare il phon in maniera prolungata.

La nostra chioma certamente ci ringrazierà. Per un’idratazione migliore, proviamo anche una maschera per capelli. Ma attenzione a non saltare questo passaggio, o la sua applicazione potrebbe essere inutile.