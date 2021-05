Quando mettiamo la macchinetta del caffè sul fornello, il naso si prepara a sentire l’inconfondibile aroma inebriante. La bocca si predispone ad assaporare il suo aroma voluttuoso. Il borbottio ci avverte che il caffè è pronto. Versiamo il cremoso liquido nella tazzina. Ma inesorabilmente ci accorgiamo che i fornelli sono imbrattatati da puntini marroni o da vere e proprie macchie di caffè.

Questo il motivo per il quale abbiamo deciso di condividere con i nostri Lettori un trucchetto semplicissimo ma geniale che tutti dovremmo usare quando facciamo il caffè per risparmiare tempo e denaro.

Cosa accade quando esce il caffè

Accade dunque che l’acqua salendo nella moka fuoriesca dai lati del contenitore più basso. Altre gocce traboccano dal beccuccio negli ultimi attimi in cui la macchinetta è sul fuoco. Intorno ai fornelli si depositano gli schizzi e le gocce di caffé, formando delle incrostazioni. È da non sottovalutare il fatto che il caffè è un colorante naturale molto potente. Per questo motivo è importante rimuovere velocemente le macchie dal piano cottura. Ebbene vediamo qual è un trucchetto semplicissimo ma geniale che tutti dovremmo usare quando facciamo il caffè per risparmiare tempo e denaro.

Ecco cosa fare

Difficile da credere ma tutto quello di cui abbiamo bisogno è un tovagliolo di carta. Possiamo anche utilizzarne uno adoperato in tavola non eccessivamente unto.

Dunque, prepariamo la nostra macchinetta come di consueto. Quindi riempiamo la valvola di acqua, aggiungiamo il caffè e riavvitiamo il tutto. Prendiamo il tovagliolo di carta e arrotoliamolo su sé stesso come a formare un nastrino. Poi passiamolo velocemente sotto l’acqua corrente. Quindi strizziamolo delicatamente. Leghiamolo intorno al serbatoio della moka, all’altezza del punto di congiunzione fra i due pezzi. Ebbene grazie a questo semplicissimo stratagemma nessuno schizzo raggiungerà il piano cottura.

Ecco dunque svelato un trucchetto semplicissimo ma geniale che tutti dovremmo usare quando facciamo il caffè per risparmiare tempo e denaro.

Mettendo in pratica questo semplice escamotage guadagneremo tempo, limitando le pulizie del piano cottura. Risparmieremo anche sull’acquisto dei detersivi da utilizzare. Infine avremmo una cucina pulita senza alcuno sforzo. Ecco dunque perché, da oggi in poi, tutti legheremo un fazzoletto bagnato alla macchinetta del caffè.

Come spesso accede nella vita, abbiamo le soluzioni a piccoli inconvenienti quotidiani sotto gli occhi, ma non ne abbiamo contezza. Un altro esempio può essere la pulizia delle posate che si trasforma il un’operazione facilissima utilizzando i consigli forniti in questo articolo.

