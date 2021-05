Fare un piatto che sia veloce da fare e allo stesso tempo buono è diventata sempre più un’impresa. L’avere poco tempo ci riduce a cucinare sempre le stesse cose, ma esistono soluzioni veloci per abbattere questa monotonia. Grazie al metodo segreto per cucinare qualsiasi verdura in meno di cinque minuti questo piatto sarà una passeggiata. Il risultato? Melanzane da leccarsi i baffi in questa semplice e velocissima insalata pronta in meno di 10 minuti.

Dietetico e ricco di nutrienti

Non è una novità che in cucina la semplicità spesso ripaga e le insalate sono ben conosciute per questo. Il piatto che vi proponiamo non è solo veloce, è anche per i suoi ingredienti nutriente, dietetico, leggero e soprattutto buono. I benefici di questo piatto sono innumerevoli. La rucola, ad esempio, è ricca di calcio, ferro, vitamina C, fa bene al sangue e rinforza il sistema immunitario. La melanzana dal canto suo non è da meno poiché ricca di acqua, vitamina A ed efficace per combattere la stitichezza.

Passiamo in cucina

Il piatto è semplice ed immediato se utilizziamo alcuni trucchetti in fase di cottura. Per prima cosa laviamo le melanzane e tagliamole a cubetti non troppo sottili. Dopo di che passiamo all’azione seguendo l’incredibile segreto per cuocerle in meno di 5 minuti. Ricordiamoci di aggiungere uno spicchio d’aglio nelle fasi finali della cottura. Questo ci permetterà di insaporirle senza rischiare che l’aglio si bruci. Nel frattempo, prepariamo la base dell’insalata lavando la rucola e riponendola in un piatto. Passiamo, quindi, il parmigiano con la grattugia o tagliato a scaglie. Pronte le verdure mischiamo il tutto con sale e un filo d’olio a crudo e il nostro piatto sarà pronto. Gustiamoci a caldo o a freddo queste melanzane da leccarsi i baffi in questa semplice e velocissima insalata pronta in meno di 10 minuti.