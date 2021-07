Finalmente è giunta la bella stagione. Tempo di vacanze, di mare e di tanto caldo sole. Cosa fare però quando la notte ci si rigira fra le lenzuola per il troppo caldo. Spesso infatti è proprio l’alta temperatura in questa camera che non ci concede di riposare. Vediamo un trucchetto geniale che pochi conoscono per una camera da letto fresca anche nelle notti più afose.

Finestre e tende

Ci sono dei piccoli stratagemmi che tutti, con maggiore o minore attenzione, mettiamo in campo per tenere frasca la casa. Fra questi possiamo annoverare il tenere le finestre e le tende chiuse nelle ore della giornata più calde. Suggeriamo di scegliere per queste ultime materiali leggeri, come lino e cotone, dai colori chiari.

Ancora, è utile serrare completamente le tapparelle o le serrande delle finestre dove batte il sole. I più fortunati azioneranno il ventilatore, che sia mobile o a pale per poter far circolare l’aria e portare un po’ di frescura.

Ma c’è un trucchetto geniale che pochi conoscono per una camera da letto fresca anche nelle notti più afose che consente di dormire sonni tranquilli e ristoratori.

Il trucchetto

Dunque necessitiamo di un secchio contenente dell’acqua fredda, uno straccio per lavare per terra e del ghiaccio. Una quindicina di minuti prima di dormire dobbiamo lavare il pavimento con acqua e ghiaccio. Difatti il pavimento occupa gran parte della superficie della camera da letto e durante il giorno assorbe il calore. Questo si disperde dal basso verso l’alto, riscaldando di conseguenza l’aria in tutta la stanza.

Quando utilizziamo il ghiaccio accade il medesimo processo. Dunque la frescura dal pavimento si diffonderà nell’aria. è davvero incredibile ma con questo piccolo stratagemma potremmo far scendere la temperatura anche di un paio di gradi. Dunque riusciremo ad addormentarci senza sentirci oppressi dall’afa.

Temperatura ideale

Per un sonno ottimale in camera da letto si dovrebbero registrare fra i 18 ed i 20 gradi centigradi. D’estate questa temperatura può salire di qualche grado senza tuttavia costringerci a trascorrere notti insonni.

Approfondimento

Basta solo conoscere questi segreti per combattere l’insonnia e dormire sonni tranquilli