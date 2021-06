Ognuno di noi ha una posizione in cui preferisce addormentarsi. Eppure, alcune notti capita di rigirarsi nel letto senza trovarla. Riposare male o non dormire affatto compromette tutta la nostra giornata. Difatti, quando trascorriamo le notti con gli occhi sbarrati, rimaniamo di cattivo umore per tutto il giorno. Basta solo conoscere questi segreti per combattere l’insonnia e dormire sonni tranquilli.

Non sono molti quelli che sanno che la posizione che scegliamo per dormire è determinante nella scelta del cuscino. Seguendo questi consigli riusciremo a rilassarci a tal punto da passare notti tranquille. Teniamo presente che anche il calore corporeo aumenta quando i muscoli sono in tensione. Dunque se troviamo la posizione comoda anche se il clima è afoso potremmo godere di un sonno ristoratore.

A pancia in su

Se una volta a letto siamo soliti metterci a pancia in su, il cuscino non deve esser troppo basso. Infatti si deve sollevare la nuca per permettere ai muscoli del retro collo e delle spalle di distendersi. Anche il materiale di cui è composto il guanciale risulta fondamentale. In questo caso optiamo per il lattice. Questo infatti è un materiale resistente da sostenere il peso della testa senza deformarsi. L’ideale è un cuscino di forma cilindrica. Le prime notti può apparire strano avere la testa così in alto. Tuttavia nel giro di breve tempo ci sveglieremo rilassati e molto più in forma.

A pancia in gìù

Chi invece dorme a pancia in giù ha bisogno di un cuscino che tenga la testa parallela al materasso. Meglio sceglierne uno di cotone o di piume d’oca. Un materiale morbido che ci consente di mantenere la testa nella posizione ideale per rilassarci nelle braccia di Morfeo.

Chi dorme su un fianco

A chi dorme su un fianco accade spesso di russare o di soffrire di reflusso gastrico. In questo caso scegliamo un guanciale memory foam. È difatti quello che garantisce la giusta altezza resistenza ed indeformabilità che questa posizione richiede. È difatti l’ideale per garantire un sonno duraturo e confortevole.

Dunque, basta solo conoscere questi segreti per combattere l’insonnia e dormire sonni tranquilli.

