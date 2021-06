Il caldo ormai si fa sentire. Chi non è così fortunato da disporre di un condizionatore si avvale del validissimo aiuto del ventilatore. Un oggetto che con un costo irrisorio ci permette di respirare quando le temperature si fanno insopportabili. Prima di rimettere in funzione il nostro amato apparecchio è necessario procedere ad un’accurata pulizia.

Dunque mai usare il ventilatore prima di aver fatto questa operazione per non correre rischi.

È infatti l’Istituto Superiore di Sanità che raccomanda di effettuare un’accurata detersione del ventilatore per mantenere le salubrità dell’aria in ambienti chiusi, siamo essi case o uffici.

La tecnica che proponiamo è molto semplice.

Avremmo bisogno di 2 panni, uno in microfibra e l’altro in pelle scamosciata. Quest’ultimo viene comunemente chiamato pannopel. Riempiamo poi un catino con dell’acqua tiepida e del sapone di Marsiglia.

Può sembrare scontato ma è bene ricordare che bisogna accertarsi di aver staccato la spina prima di iniziare. Cominciamo con la pulizia ella gabbia esterna. Quindi bagnamo e strizziamo il pannopel.

Strofiniamo la superficie, prestando attenzione agli angoli dove di solito la polvere si annida. Quindi passiamo il panno in microfibra per eliminare l’acqua in eccesso. Facciamo la medesima operazione con ogni pala del ventilatore. Consigliamo, in particolare se il ventilatore non è stato utilizzato da lungo tempo, di smontare la griglia esterna. In questa maniera la pulizia sarà ben più accurata. Asciughiamo il tutto con il panno in microfibra. Siamo pronti per rimontare la griglia. Questa operazione può essere effettuate quando le pale sono in plastica. Se invece queste sono in alluminio, suggeriamo di evitare di passare il panno umido. Meglio quindi procedere con il solo passaggio del tessuto in microfibra. A questo punto, basterà eliminare la polvere quotidianamente per evitare rischi alla salute nell’utilizzo. Una volta a settimana si potranno vaporizzare le parti lavabili con dell’alcool.

Un trucchetto furbo

Ecco un trucchetto furbo per pulire i componenti in plastica del ventilatore senza parti elettriche. Ebbene possiamo lavarli in lavastoviglie con un ciclo breve ottenendo un risultato stupefacente senza alcuna fatica. Attenzione solo ad accertarci che siano ben asciutti prima di rimontarli.

Ebbene mai usare il ventilatore prima di aver fatto questa operazione per non correre rischi.

