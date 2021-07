D’estate spesso ci viene voglia di qualcosa di dolce che sia allo stesso tempo delicata, genuina ma saporita. Per questo motivo condividiamo con i nostri lettori una ricetta facilissima da realizzare e dal successo assicurato. Ecco lo strabiliante dolce estivo leggero e rinfrescante che lascerà tutti a bocca aperta: la torta fredda al melone.

Gli ingredienti necessari sono pochissimi, e tutti a basso costo. Bisogna solo calcolare bene i tempi. Infatti questo dolce va fatto riposare in frigorifero per qualche ora.

Questo è un dolce perfetto per essere servito a fine pasto come dessert. Oppure come pausa golosa a metà pomeriggio. Gli ingredienti salutari lo rendono adatto anche per una merenda per i bambini. Ecco di cosa abbiamo bisogno:

Ingredienti

90 gr di margarina a temperatura ambiente e 270 gr di biscotti secchi per la base;

8 fette di melone tagliate a spicchi in senso orizzontale;

3 cucchiai di latte;

un vasetto grande di yogurt bianco;

6 g di agar agar;

360 g di panna vegetale zuccherata;

60 ml d’acqua;

3 fogli di colla di pesce;

60 g di zucchero.

Cominciamo dalla base. Tritiamo finemente i biscotti secchi. Mescoliamoli bene con la margarina a temperatura ambiente. Quindi prendiamo uno stampo del diametro di 22 cm e foderiamolo con della carta da forno. Versiamoci il composto ottenuto. Compattiamo bene e livelliamo il tutto con l’aiuto di un cucchiaio. Riponiamo a riposare in frigorifero. Nel mentre sciogliamo l’agar agar nel latte caldo e lasciamo stiepidire. A parte montiamo a neve la panna vegetale ed uniamo, girando delicatamente, allo yogurt. Aggiungiamo 4 fette di melone. Infine mescoliamo il tutto con l’agar agar sciolta in precedenza. Recuperiamo la base dal frigorifero. Aggiungiamo questo composto. Livelliamo bene la superficie. Infine rimettiamo il tutto in frigorifero per un paio di ore.

Il top

Trascorso il tempo necessario tagliamo a tocchetti le rimanenti 4 fette di melone. Mettiamole in un pentolino insieme allo zucchero. Lasciamo andar a fuoco basso per qualche minuto girando spesso. Quindi frulliamo il tutto. Mettiamo i fogli di colla di pesce nell’acqua fredda. Strizziamoli ed accorpiamoli al melone frullato con lo zucchero. Ricopriamo la nostra torta. Questa dovrà riposare in frigorifero per altre due ore. Si può decorare la superficie con delle pesche e albicocche tagliate a spicchi, oppure con pezzetti di melone.

