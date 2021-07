Per rasserenare l’animo spesso molti hanno bisogno di qualche cambiamento. Qualcuno preferisce attuarlo nel look, magari sperimentando un taglio nuovo o un particolare colore di capelli. Molti però preferiscono cambiare qualcosa nell’arredamento di casa o nella disposizione dei mobili. La Redazione intende quindi fornire ai suoi Lettori qualche idea per rinnovare l’arredo casalingo senza spendere un occhio della testa. E con questi consigli davvero in pochi crederanno che per impreziosire straordinariamente la casa basta usare quest’oggetto comune.

Come usare lo spago per abbellire diversi angoli della casa e oggetti ormai vecchi

Quasi tutti possiedono dello spago avanzato in casa. Questo filato molto comune è spesso l’occasione perfetta per dare una ventata d’aria fresca all’abitazione. Per esempio è possibile usare lo spago per rendere più fantasiosa e particolare la cornice ormai vecchia di un quadro. Tra gli stili più attuali degli ultimi tempi figurano certamente quello scandinavo, il boho chic o lo stile eclettico. In tutti questi casi lo spago è un materiale perfettamente versatile.

Come rendere speciale per gli ospiti anche la tavola

Un’altra possibile idea è quella di usare lo spago per realizzare porta pentole, sottobicchieri o sottopiatti. Basterà girarlo su se stesso come a realizzare un motivo a spirale. Poi occorre bloccare l’estremità iniziare e finale con un po’ di colla vinilica o di colla a caldo. Portare i colori della natura sulla tavola è sempre un’arma vincente in fatto di home decor! E volendo è possibile usare lo stesso decoro anche in larga scala per realizzare bellissimi tappeti per il salotto o per il bagno.

In pochi crederanno che per impreziosire straordinariamente la casa basta usare quest’oggetto comune

Ma lo spago è anche perfetto per giardini sospesi e per rivestire le cornici degli specchi ormai danneggiate. Nel primo caso è possibile ricoprire interamente i vasi di plastica delle piante e usare sempre lo spago per “sospenderle” nel vuoto.

Nel secondo basterà rivestire la cornice dello specchio con lo spago per conferirgli immediatamente un aspetto nuovo. Poi ancora basta ricoprire di spago circa la metà di un comune barattolo in vetro riciclato e bloccare un altro po’ di spago sull’estremità superiore. Questo servirà a realizzare bellissime lanterne porta candela da appendere tra i rami degli alberi in giardino.

Qualche altra idea interessante e uno spunto per il giardino

Ma lo spago è utile anche per rivestire una vecchia boule da cucina e usarla come portafrutta o come vaso decorativo per il tavolo. Insomma i modi di riciclare lo spago sono veramente tantissimi e come per tutti i ricicli basta avere solo fantasia. Ecco, per esempio, come realizzare bellissime fioriere da giardino riciclando oggetti comuni.