Non sempre è facile seguire certe mode, perché alcuni accessori sono eccessivamente costosi o perché dei capi non sono assolutamente comodi e confortevoli. Nella quotidianità per molti è fondamentale, invece, mantenere uno stile di tendenza ma funzionale e pratico. Per poter affrontare una giornata caotica e piena di impegni.

Indossare, ad esempio, delle scarpe vertiginose e scomode, non sarebbe opportuno per sbrigare tutte le commissioni. Per fortuna, però, come ogni anno nelle passerelle noteremo qualche elemento alla moda più semplice da indossare, che potremmo aggiungere al nostro guardaroba o alla scarpiera.

Un trionfo di stile queste 3 scarpe alla moda da indossare in primavera e in estate e 2 borse da abbinare

Se siamo alla ricerca di un sandalo da indossare per un evento più importante o una cena particolare, non perdiamo l’occasione di sfoggiare i sandali nude gioiello. Il colore neutro e anche rosa, di grande moda quest’anno, si può abbinare a tantissimi colori. In più, per rendere speciale e prezioso il nostro look optiamo per il modello gioiello, luccicante e dall’effetto extra lusso.

Perfette per farci notare a un aperitivo o dagli invitati di un compleanno, le Mary Jane versione estiva sono aperte dietro, con un elegante cinturino che ferma il piede e un piccolo tacco. Ma il dettaglio ancora più cool è il color oro, che le farà sembrare ancora più belle, illuminando il piede. In più, il dorato si sposa alla perfezione sia con i colori scuri che con i chiari.

Infine, chi proprio sopporta malvolentieri i tacchi potrà optare per dei mocassini, che in questo periodo sono un must del look primaverile. Con zeppa, bassissime, con suola più o meno spessa o in stile rock potremo scegliere tra tantissimi modelli.

Accessori top

Sono un trionfo di stile queste 3 scarpe che potremmo abbinare con 2 borse che stanno letteralmente spopolando. Potremmo indossare con questi 3 modelli di scarpe, nonostante siano diverse, con una borsa retrò che sta conquistando molte donne, ovvero quella a forma di bauletto con manico morbido. Cambiamo solo dimensione a seconda dell’occasione, ma di sicuro l’effetto finale sarà da capogiro.

La seconda borsa da scegliere, che rappresenta la comodità ma anche estrema eleganza, è la tracolla con catena dorata. Un accessorio da accostare a un look più casual o raffinato, che conferisce raffinatezza. Più semplici in pelle nera o realizzate con colori sgargianti, tinte pastello, arricchite con borchie o dettagli eleganti, queste borse sono molto versatili. Per questo non potranno mancare nella nostra collezione.

