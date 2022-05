Capita anche fin troppo spesso di trovarsi a combattere con la zip e la cerniera dei nostri vestiti preferiti. Questi elementi degli indumenti, infatti, a volte sono fin troppo delicati e rischiano di incastrarsi spesso o rovinarsi ben prima delle parti in tessuto. Quando accade, questo diventa un vero e proprio peccato, soprattutto se il vestito in questione è ancora utilizzabile o, ancora peggio, nuovo di zecca.

Per fortuna, nella maggior parte dei casi, la cerniera non risulta davvero rovinata o rotta in maniera irreparabile, ma magari si è solo sfilato il cursore. Ecco allora che potremmo stare tranquilli, perché non per forza saremo costretti a spendere soldi: invece di portarla dal sarto, infatti, potremo semplicemente usare qualche trucco intelligente con pochi semplici strumenti di riutilizzo.

Una possibile soluzione

Nel caso in cui il cursore si sia sfilato, ma rimanga ancora inserito su un lato della cerniera, basteranno anche solo un paio di pinze. Dovremo allora allineare i due lati della cerniera su una superficie piana e infilare il più possibile i denti sul lato libero del cursore. Il trucco sta nell’usare le pinze per tenere ben fermo il cursore e riuscire a fare più forza possibile nel reinserire la cerniera all’interno. Fatto questo, proviamo la cerniera e, se questa non si riattacca da sola, riprendiamo le pinze e tiriamo il cursore il più vicino possibile al lato. Spingiamo quindi il cursore sul lato della cerniera che non si attacca e stringiamo con le pinze, applicando una certa forza.

Stringere così il cursore, che magari si era solo un po’ allentato, dovrebbe allora risolvere il problema e far funzionare di nuovo la cerniera. Una soluzione veloce e che non richiede la minima attesa o anche solo la spesa di un euro.

Davvero in pochi conoscono questo trucco intelligente per sfruttare una forchetta in modi che non ci saremmo mai immaginati

Nel caso in cui, invece, il cursore si sia proprio del tutto staccato da entrambi i lati della cerniera, la situazione si fa un poco più complicata. Non dovremo però disperare, perché la soluzione è soltanto cambiare l’oggetto necessario. In questo caso, basterà allora munirci di una forchetta che, se avvezzi alle tecniche di riciclo creativo, sapremo avere più di un utilizzo. Prendiamo quindi la nostra forchetta e inseriamo il cursore in mezzo alle due punte centrali, dette anche rebbi. Fatto questo, non ci resterà che inserire i due estremi della cerniera nel cursore e far scorrere quest’ultimo lungo la zip. Dato allora che davvero in pochi conoscono questo trucco, non potremo fare altro che stupirci per la semplicità con cui avremo risolto questo problema.

Approfondimento

Non butteremo mai più i jeans vecchi e strappati ora che conosciamo queste sorprendenti tecniche di riciclo creativo