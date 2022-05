Candidature aperte per 25 borse di studio finanziate dall’Unione Europea per studenti e staff

Gli studenti universitari e lo staff di una cerchia ristretta di atenei possono accedere alle 25 borse di studio promosse dal Consorzio SEND. Il contributo spettante è variabile in base a diversi fattori e c’è tempo fino al giorno 1 giugno 2022 per inviare candidatura. Scopriamone di seguito i dettagli, coloro che possono accedervi e le modalità di invio della domanda.

Cosa prevede il bando

Le seguenti borse di studio sono legate al progetto europeo “Universities for EU Projects”. L’obiettivo è quello di finanziare la mobilità ai fini di tirocinio di studenti e staff universitari, per lo sviluppo di competenze in ambito “Innovazione Sociale”.

Candidature aperte per 25 borse di studio, divise in 15 per gli studenti e 10 per lo staff. Per partecipare è necessario essere in possesso dei requisiti minimi. In particolare, i primi devono essere iscritti all’anno accademico 2021/2022 e avere una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1. Inoltre, non devono usufruire di altre borse di studio erogate dall’Unione Europea.

I membri dello staff degli atenei selezionati, interessati alle borse, devono avere un livello minimo di conoscenza della lingua inglese pari a B1. Inoltre, non possono usufruire di altre borse erogate dall’Unione Europea o averne vinto una in precedenza con il Consorzio SEND.

L’importo dei contributi varia in base ai costi di viaggio e soggiorno relativi al periodo di tirocinio. Pertanto, per gli studenti, tutti i Paesi di destinazione possibili sono raggruppati in tre gruppi, caratterizzati da un diverso compenso in base al costo della vita. Ad esempio, per Paesi come Finlandia, Svezia e Regno Unito è previsto un contributo base di 300 euro al mese. A questo si aggiungono 100 euro come integrazione per tirocinio e 200 euro in caso di condizione economica svantaggiata. Lo staff, invece, riceverà un rimborso spese per il viaggio e per il soggiorno durante la mobilità.

Candidature aperte per 25 borse di studio finanziate dall’Unione Europea per studenti e staff

In entrambi i casi la mobilità deve iniziare a partire dal 15 luglio 2022 e terminare entro il 30 novembre 2022. Nel bando integrale vengono approfonditi tutti gli aspetti trattati nell’articolo, comprese le modalità di erogazione e di invio candidatura.

