Un titolo bancario in difficoltà, cosa fare?

Dopo essere stato a lungo tra i migliori da inizio anno, adesso un titolo bancario in difficoltà potrebbe accelerare al ribasso. Le azioni BPER Banca, infatti, sono in bilico e le prossime sedute potrebbero essere decisive per il suo futuro.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Il business di BPER Banca è altamente redditizio grazie agli elevati margini netti. Inoltre, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Il rapporto tra prezzo e utili, infatti, vale al momento circa 2, un livello molto basso. Un’ulteriore conferma della sottovalutazione delle azioni BPER Banca arriva dal rapporto prezzo su fatturato che è molto inferiore all’unità.

Altro punto di forza del titolo bancario è il buon rendimento del suo dividendo che, allo stato attuale, si aggira intorno al 4%. Ci sono, poi, due ulteriori punti molto interessanti che rafforzano il potenziale di BPER Banca: l’aumento costante del dividendo nel corso degli ultimi anni, il payout molto basso (siamo intorno al 12%) che è sinonimo di sostenibilità del pagamento del dividendo.

Nel corso dell’ultimo anno più volte gli analisti hanno rivisto al rialzo il giudizio su BPER Banca. Allo stato attuale la maggior parte degli analisti raccomanda Buy o Overweight sul titolo. Allo stato attuale la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento stimato dell’ordine del 45% circa. Da notare che negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Tra i punti deboli registriamo che secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse. Inoltre, i prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Un titolo bancario in difficoltà, cosa fare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 3 agosto in area 2,883 €, in ribasso del 4,09% rispetto alla seduta precedente.

Era da inizio giugno che non si vedevano sei sedute consecutive al ribasso. La tendenza in corso, quindi, è ribassista, ma potrebbe avere trovato un importantissimo supporto in area 2,848 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario la discesa potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

