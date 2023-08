I mercati azionari a ridosso del nostro setup annuale si sono portati nelle aree di prezzo previste dove poteva assistersi a una correzione del 7/10% fino alla prima decade di settembre. Dopo il ritracciamento degli ultimi giorni che non ha ancora fatto cambiare la tendenza primaria a livello mensile, oggi è decisivo per le sorti del mese. Attesa quindi per il report sull’occupazione americana che potrebbe dare spunti direzionali duraturi al rialzo o al ribasso. A Wall Street è ancora tutto possibile, anche i miracoli rialzisti.

Le statistiche per il 2023

L’anno in corso rappresenta a livello statistico l’abbinamento del terzo del decennio e il terzo del ciclo presidenziale americano. Le probabilità sono più elevate dell’80% che si possa assistere a un rendimento annuale superiore al 20%.

Da inizio anno il Dow Jones sale del 6,3%, il Nasdaq del 35% e lo S&P 500 del 16% circa.

Potrebbe essere questo un motivo ulteriore che potrebbe far scendere i prezzi fino a settembre? Sui grafici si affollavano fino a una settimana fa degli eccessi, che ora potrebbero essere stati già smaltiti. Ieri infatti i prezzi si sono appoggiati su supporti che potrebbero portare i prezzi a un’ulteriore salita.

A Wall Street è ancora tutto possibile, anche i miracoli rialzisti

La seduta di contrattazione del 3 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.215,89

Nasdaq C.

13.959,72

S&P500

4.501,89.

Cosa potrebbe far partire una correzione di diversi punti percentuali? Una chiusura odierna inferiore ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.216

Nasdaq C.

13.997

S&P500

4.528.

Nel caso si verificasse questo swing appena indicato, quali potrebbero essere gli obiettivi ribassisti da raggiungere entro il mese di settembre?

Dow Jones

32.800

Nasdaq C.

12.058

S&P500

4.200.

Le probabilità che il ribasso annuale sia finito, in base ai nostri calcoli statistici sono pari al 30% circa. Si attende infatti il minimo annuale fra fine novembre e inizio dicembre.

