Gli ultimi cinque anni non sono stati facili per i mercati azionari mondiali. Basti pensare che si sono verificati due eventi che hanno provocato fortissimi scossoni alle fondamenta dell’economia mondiale: la pandemia da Covid e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nonostante questi due forti traumi, però, la reazione dei mercati è stata molto buona, tanto che quasi tutte le azioni sono in rialzo rispetto ai livelli di cinque anni fa. Tra le migliori azioni tra degli ultimi cinque anni, però, c’è ne è una che ha surclassato tutte le altre con una performance di circa il 90%. Stiamo parlando delle azioni Interpump Group. Come approcciare una delle migliori azioni degli ultimi cinque anni.

La valutazione secondo i multipli di mercato

Le azioni Ferrari sono tra le più sopravvalutate sui mercati azionari mondiali. Restringendo l’analisi al solo mercato italiano, basti pensare che con un rapporto prezzo su utili superiore a 18,89 è tra le Blue Chip più costose. Analogo scenario si prospetta andando a considerare il rapporto prezzo su fatturato che allo stato attuale è pari a circa 2,50. Un’ulteriore conferma della sopravvalutazione delle azioni Interpump Group arriva dal rapporto EV/EBTDA che è pari a circa 12. Per capire l’entità della sopravvalutazione basti pensare che un valore normale dovrebbe essere inferiore a 10.

Raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono neutrali sul titolo Interpump Group, tanto che la raccomandazioni neutrale è compra. I target di prezzo, invece, sono molto più prudenti. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione pari a circa il 15%.

Come approcciare una delle migliori azioni degli ultimi cinque anni: le indicazioni dell’analisi grafica per il lungo periodo

La tendenza in corso su Interpump Group è ribassista, ma ha trovato un validissimo supporto in area 47,70 €. Fino a quando questo supporto resisterà in chiusura mensile ci potrebbero essere ottime probabilità di assistere a una ripartenza al rialzo. In caso contrario, la discesa potrebbe continuare fino in area 35 € dove la probabilità di continuare al ribasso dovrebbe essere molto piccola.

Questi sono i livelli che potrebbero essere rilevanti per rispondere alla domanda iniziale: come approcciare una delle migliori azioni degli ultimi cinque anni?

