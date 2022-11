Il 2022 che si avvia alla sua conclusione vede al top della classifica dei migliori titoli bancari Banco BPM. Con una performance di oltre il 20%, infatti, stacca di gran lunga gli unici altri due titoli bancari che sono in territorio positivo da inizio anno: BPER Banca e Mediobanca. Tutti gli altri sono in territorio negativo con l’ultima posizione occupata da Poste Italiane che ha perso oltre il 16%.

Che Banco BPM sia un ottimo titolo sul quale puntare si evince anche dalla decisione di Enasarco (la cassa degli agenti di commercio) pronta a investire entro fine anno 70 milioni di euro sul gruppo guidato da Giuseppe Castagna e altri 30 milioni di euro su Intesa Sanpaolo.

Altri punti a favore di un investimento su Banco BPM potrebbero essere legati a due aspetti molto importanti.

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Banco BPM risultano essere sottovalutate, con la sottovalutazione che può arrivare anche a oltre il 50%. Ad esempio, il rapporto prezzo su fatturato, pari a 1,4, indica che il titolo Banco BPM sia sottovalutato ed esprime una sottovalutazione di oltre il 50% rispetto al settore di riferimento.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 26% circa.

Le prospettive per il rendimento del dividendo di Banco BPM sono molto interessanti. Secondo alcuni analisti, infatti, potrebbe salire fino al 9%.

Un titolo bancario che potrebbe decidere il proprio futuro nelle prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 18 novembre in area 3,25 euro, in rialzo dell’1,325% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul titolo è rialzista e ha quasi raggiunto l’obiettivo più probabile in area 3,37 euro (I obiettivo di prezzo). Su questo livello, poi, si deciderà il futuro del titolo. Anche nel breve periodo, infatti, area 3,4 euro rappresenta un livello sul quale potremmo assistere a prese di beneficio.

Ecco, quindi, che parliamo di un titolo bancario che potrebbe decidere il proprio futuro nelle prossime settimane.

Il superamento di area 3,4 euro, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista il cui obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in aera 5,69 euro (III obiettivo di prezzo). Qualora, invece, la resistenza dovesse tenere, come già accaduto in passato, allora potremo assistere a qualche prese di beneficio. L’importante è che le quotazioni non chiudano mai la settimana sotto area 2,653 euro. In questo caso, infatti, il titolo Banco BPM potrebbe accelerare al ribasso.