Da inizio anno il titolo Banco BPM è stato sul podio dei migliori di Piazza Affari tra i quelli con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro. L’istituto bancario è stato preceduto solo da Tenaris e Atlantia. Tra i bancari, invece, Banco BPM si colloca al primo posto con una performance positiva, Unico titolo, insieme a BPER Banca ad avere avuto un rendimento positivo.

Le cose potrebbero continuare ad andare bene qualora le previsioni degli analisti dovessero essere confermate. Secondo Equita SIM potrebbe esserci un super dividendo in arrivo per Banco BPM. Le attese, infatti, con un rendimento atteso del 7,5% per il 2022 e addirittura del 9,2% per il 2023 potrebbero mettere il turbo alle quotazioni del titolo. Più in generale, le attese degli analisti sono per un rendimento del titolo che allo stato attuale è di circa il 6% e nei prossimi anni dovrebbe salire fino a circa il 9%.

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Banco BPM risultano essere sottovalutate, con la sottovalutazione che può arrivare anche a oltre il 50%. Ad esempio, il rapporto prezzo su fatturato, pari a 1,4, indica che il titolo Banco BPM sia sottovalutato ed esprime una sottovalutazione di oltre il 50% rispetto al settore di riferimento.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Super dividendo in arrivo per Banco BPM? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 16 novembre in area 3,2 euro, in rialzo dell’1,39% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma da diverse sedute le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 3,114 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe portare a una continuazione del rialzo con allungo fino in area 3,381 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere potremmo assistere a una discesa fino in area 2,847 euro (I obiettivo di prezzo). Sotto questo livello, poi, la tendenza potrebbe definitivamente invertire al ribasso.