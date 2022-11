Qualche settimana fa, dopo il via libera da parte della Banca Centrale Europea all’acquisizione di Banca Carige, che rendeva di fatto BPER Banca il quarto istituto bancario, ci chiedevamo cosa fare.

Le indicazioni dell’analisi grafica erano per una ripartenza al rialzo nel caso in cui supporto avesse tenuto. Cosa puntualmente verificatasi con conseguente rialzo di circa il 20%.

Dopo avere segnato un massimo in area 2 euro, però, il titolo ha preso a scendere subito i dati della trimestrale. Cosa è successo?

I numeri presentati sono stati anche migliori delle attese degli analisti, ma nonostante questo il titolo è sceso. Le ragioni di questo crollo, si può parlare in questi termini in quanto il titolo ha perso oltre il 10% in due sedute, sono attribuibili all’acquisizione di Banca Carige. Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, infatti, per gli analisti BPER Banca dovrà fronteggiare nuovi rischi e situazioni complesse nei prossimi anni, soprattutto a causa dell’aggiunta di Carige e dei programmi futuri, in un campo in cui la situazione economica è particolarmente avversa.

Ecco, quindi, le ragioni di un ribasso che, però, potrebbe già essere al capolinea. Infatti, dopo il tracollo post trimestrale potrebbero già esserci le condizioni grafiche per una ripresa del rialzo.

Dopo il tracollo post trimestrale quando BPER Banca potrebbe ripartire al rialzo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta dell’11 novembre a quota 1,8525 euro, in ribasso dell’1,38% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è saldamente ribassista, almeno fino a quando le quotazioni si manterranno sotto la resistenza in area 1,913 euro. In questo scenario l’approdo più probabile per il ribasso potrebbe andare a collocarsi in area 1,776 euro. La massima estensione ribassista, invece, si potrebbe collocare in area 1,639 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 2,01 euro. In questo caso, infatti, il rialzo potrebbe continuare fino in area 2,319 euro.