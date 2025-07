Dividendi luglio 2025: tutti i titoli che staccheranno cedole nell’ultimo mese prima delle ferie estive

ENEL ma non solo: sono davvero tante le società che nel mese di luglio si apprestano a premiare gli investitori, con ex date dal 7 fino al 28 di luglio. Com’è noto, le aziende riconoscono il diritto del dividendo solamente se il possessore delle azioni le detiene fino al giorno dello stacco della cedola. Gli acquisti dei titoli possono essere effettuati fino al giorno prima della ex data, ma bisogna sempre fare attenzione ai weekend.

Dividendi luglio, tutte le società pronte a pagare i dividendi: osservato speciale, ENEL

Per quanto riguarda Enel, la cedola sarà la seconda delle 2 tranche che in totale ammontano a 0,47€ per azione. Quella del 21 luglio prossimo ammonterà a 0,255€. Ecco poi l’lenco completo di tutte le società che si apprestano a riconoscere i dividendi.

Acinque : dividendo di 0,085€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento al 9 luglio 2025.

: dividendo di 0,085€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento al 9 luglio 2025. B.F. : dividendo ordinario da 0,076€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025

: dividendo ordinario da 0,076€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025 Digital Value : dividendo di 0,8€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025

: dividendo di 0,8€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025 Elica: dividendo di 0,04€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025

dividendo di 0,04€ – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025 Edil San Felice : dividendo ordinario da 0,07€ – ex data 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025

: dividendo ordinario da 0,07€ – ex data 7 luglio 2025 – pagamento 9 luglio 2025 Moltiply Group : dividendo di 0,12€ – 7 luglio 2025 – 9 luglio 2025

: dividendo di 0,12€ – 7 luglio 2025 – 9 luglio 2025 Misitano & Stracuzzi : dividendo di 0,1131€ per azione – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento il 9 luglio 2025

: dividendo di 0,1131€ per azione – data di stacco 7 luglio 2025 – pagamento il 9 luglio 2025 Datalogic: dividendo ordinario da 0,12€ – data di stacco 14 luglio 2025 – pagamento 16 luglio 2025

dividendo ordinario da 0,12€ – data di stacco 14 luglio 2025 – pagamento 16 luglio 2025 Bastogi Spa : dividendo di 0,0068€ – 21 luglio 2025 – 23 luglio 2025 ​

: dividendo di 0,0068€ – 21 luglio 2025 – 23 luglio 2025 ​ Borgosesia: dividendo di 0,024€ – 21 luglio 2025 – 23 luglio 2025

dividendo di 0,024€ – 21 luglio 2025 – 23 luglio 2025 Gpi: dividendo di 0,5€ – data di stacco 21 luglio 2025 – pagamento 23 luglio 2025

dividendo di 0,5€ – data di stacco 21 luglio 2025 – pagamento 23 luglio 2025 Poligrafici Printing : dividendo interim da 0,0075€ – ex data 21 luglio 2025 – pagamento 23 luglio 2025

: dividendo interim da 0,0075€ – ex data 21 luglio 2025 – pagamento 23 luglio 2025 Gas Plus : dividendo di 0,2€ per azione sarà pagato il 28 luglio 2025, con data di stacco il 30 luglio 2025 ​

: dividendo di 0,2€ per azione sarà pagato il 28 luglio 2025, con data di stacco il 30 luglio 2025 ​ Powersoft: dividendo di 0,82€ – 28 luglio 2025 – 30 luglio 2025. ​

Un mese molto ricco, dunque, per gli investitori che hanno scelto i rendimenti passivi da dividendo. Oltre alle Big italiane, tra l’altro, esistono diverse società su cui puntare per una scommessa “sicura”. Si chiamano Dividend King e sono società che rientrano in questa classificazione perché negli ultimi 25 anni hanno aumentato i dividendi costantemente. Vale la pena dunque allargare lo sguardo e cercare titoli interessanti per ampliare il portafoglio.