CSP International Fashion Group è un titolo azionario non adatto a investimenti di medio/lungo periodo. Per capire questo concetto basta un solo numero. Se si considera un investimento azionario a 10 anni, la probabilità che si abbia un rendimento positivo è del 50%. Come lanciare la classica monetina. Inoltre il rendimento medio a 10 anni è del -6% circa. Ciò vuol dire che nei casi in cui il rendimento è positivo, in termini assoluti è inferiore a quello negativo.

C’è poi un altro aspetto da non trascurare quando trattiamo titoli azionari con piccola capitalizzazione. Quando si decide di investire su titoli che hanno un flottante di circa di 15 milioni di euro e, soprattutto, scambiano pochi volumi al giorno, bisogna stare molto attenti. Se ad esempio, infatti, un titolo azionario scambia in media giornalmente volumi per un controvalore di qualche decina di migliaia di euro al giorno, si capisce come il prezzo possa essere molto sensibile, ciò volatile, ad acquisti/vendite di poche migliaia di euro. In casi come questi si può andare incontro a enormi guadagni, ma anche a enormi perdite. Verificare, quindi, prima di ogni investimento il controvalore medio scambiato al giorno e verificare che la volatilità sia compatibile con il proprio profilo di rischio.

Un titolo azionario non adatto a investimenti di medio/lungo periodo: le attese dell’analisi tecnica

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 10 marzo in rialzo del 2,78% rispetto alla seduta precedente a quota 0,481 euro.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Le quotazioni, però, sono a contatto con due importanti resistenze in area 0,491 euro e 0,508 euro sul time frame settimanale e mensile, rispettivamente.

Nelle prossime sedute, quindi, avremo indicazioni importanti su quello che sarà il futuro del titolo.

Qualora si dovesse continuare al rialzo CSP International Fashion Group potrebbe andare incontro a un rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

Un primo segnale di debolezza si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 0,448 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

