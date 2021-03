Se ci si sveglia la mattina e si prova un senso di stanchezza che dura giorni, sicuramente c’è qualcosa che non va nell’alimentazione. Che errori si stanno facendo? Quali i cibi non compresi nella dieta?

Siamo quello che mangiamo

Si dice che una buona salute inizia a tavola. Infatti è proprio cosi. Ci sono cibi che aiutano una buona salute e una lunga vita. Sono cibi che proteggono la salute da numerose malattie. Se consumati 4 volte a settimana ci consegnano un giusto apporto di fibre, vitamine, minerali e altre sostanze benefiche. Queste servono anche al processo che aiuta a restare in forma e giovani. Infatti basterà assumere questi alimenti eccezionali per non sentirsi stanchi ma sempre in forma.

Scopriamo quali sono

I cibi che fanno bene alla salute agiscono anche sul cervello. Pare che lo stomaco e il cervello hanno un canale preferenziale di comunicazione. Sembrerebbe che dopo un pasto che contiene molti grassi dopo la momentanea soddisfazione, provochi cattivo umore. Probabilmente perché la digestione si rallenta e consegna al corpo un affaticamento che provoca nervosismo. Fagioli, fave e piselli. Questi legumi hanno un ormone LDopa che rende attivi e dinamici anche se devono essere assunti in piccole quantità per evitare il gonfiore alla pancia.

Pollame, banane e uova contengono molte proteine

Infine il peperoncino rosso e il cioccolato stimolano la produzione di noradrenalina. Un ormone che aiuta ad allontanare la depressione. Come al solito la raccomandazione è di non esagerare. Due quadratini al giorno di cioccolata è una giusta porzione. Per quanto riguarda il peperoncino ne andrà mezzo ogni giorno. Ecco che basterà assumere questi alimenti eccezionali per non sentirsi stanchi ma sempre in forma.

Porre attenzione alla salute è importante. Solitamente ci si nutre a casaccio senza tenere conto che oltre la linea ciò a cui viene fatto un danno sono gli organi vitali. E per funzionare correttamente hanno bisogno di un’alimentazione corretta che contiene tutto. Dedicare qualche ora alla pianificazione di una dieta aiuterà a capire come nutrirsi. Poi ovviamente ogni tanto un piatto gustoso con tutti grassi lo si può mangiare e soddisfare il gusto ma soltanto una volta a settimana.