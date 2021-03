Ancora una seduta al rialzo per le Borse europee e per Piazza Affari. I mercati azionari del Vecchio Continente stanno procedendo con un passo lento ma spedito. Anche oggi i rialzi in Europa sono stati tra il mezzo punto e il punto percentuale. Altra seduta in rialzo anche per Piazza Affari, anche se di un mezzo punto percentuale. Ma mentre la Borsa procedeva prudente oggi sono piovuti acquisti a piene mani sul titolo Ferragamo.

Ennesimo record per la Borsa tedesca

Nonostante l’andamento tranquillo, ma positivo delle Borse europee, anche oggi non è mancato un record. Quello della Borsa tedesca che ha ritoccato il massimo storico a 14.561 punti.

Oggi l’indice Dax ha chiuso in rialzo dello 0,7%. In deciso rialzo anche la Borsa francese. L’indice maggiore, il Cac40, ha guadagnato l’1,1%, chiudendo ad un soffio dai 6.000 punti.

L’indice francese è molto vicino ai massimi realizzati lo scorso anno, una settimana prima che scoppiasse l’emergenza Covid. La Borsa di Parigi è appena al 15% di distanza dal massimo assoluto, realizzato nel settembre 2000.

Piazza Affari continua l’avvicinamento ai 24 mila punti

Invece la Borsa italiana è ben distante dai massimi assoluti. A marzo del 2000 l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), toccò un massimo appena sopra i 50.000 punti, poi crollò. Da anni i prezzi non riescono a superare la soglia dei 24.500 punti. Ogni tentativo dal 2009 a oggi è stato respinto.

Ecco perché la soglia dei 24.500 punti diventa fondamentale per l’indice maggiore della Borsa. Il superamento di quella resistenza aprirebbe la strada ad una nuova fase rialzista. Ma a quella resistenza i prezzi ci si avvicinano con estrema prudenza.

Svetta in Borsa Ferragamo

Non hanno avuto prudenza, invece, gli investitori che oggi si sono buttati a pesce su un’azione. Mentre la Borsa procedeva prudente oggi sono piovuti acquisti a piene mani sul titolo Ferragamo. I prezzi sono schizzati grazie all’apprezzamento del mercato dei dati di bilancio. In realtà il bilancio annuale è andato in perdita, ma l’ultimo trimestre ha visto un risveglio dei conti.

L’azione da 4 mesi si muove tra 14,5 e 16 euro e oggi ha chiuso a 16,7 euro. Ma in giornata a raggiunto anche i 17 euro. Una chiusura sopra questo livello aprirà la strada verso il primo target a 19 euro. Significherebbe un rialzo dai valori attuali del 10%. Mentre al ribasso occorre monitorare il supporto a 16 euro.

Una violazione di questo livello spingerebbe i prezzi fino a 15,5 euro. E se questo supporto non tenesse, potrebbero scendere fino a 15,00 e poi 14,5 euro.

