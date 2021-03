Una delle poche cose certe di questo periodo è che palestre e piscine resteranno chiuse. La casa dunque, oltre a diventare il posto di lavoro, diventa anche palestra. Durante l’anno 2020 si è visto un incremento delle vendite online di attrezzature sportive e anche di abbigliamento. Tappetini, pesi, elastici, programmi di fitness, anche tapis roulant e cyclette.

I vari allenamenti

In appartamento dunque ognuno cerca di praticare al meglio il proprio sport e di tenersi in forma. Oltre ai soliti allenamenti, che possono essere quelli a corpo libero, con i pesi, cardio o lo yoga, esiste un nuovo super allenamento per un corpo elastico e tonico da fare a casa. Un allenamento che mixa più discipline per la salute del corpo.

Il power pilates

Questo nuovo super allenamento per un corpo elastico e tonico da fare a casa è il power pilates. Questo, come già accennato prima, mixa due discipline. Infatti è una fusione tra gli esercizi a corpo libero e quelli del pilates. È veramente un allenamento ottimo perché lavora su tutto il corpo aumentando la resistenza, ma anche perché lavora sulla postura.

I benefici

Il power pilates lavora molto sulla zona centrale del corpo: quindi addome, fianchi, glutei e vita. Inoltre insegna ad avere un solido equilibrio e migliora la flessibilità. Non sono esercizi che spingono il corpo al limite, ma sono tutti esercizi molto controllati, e a volte apparentemente lenti.

Solitamente si inizia facendo un riscaldamento totale, per poi passare ai singoli esercizi. Online si trovano moltissime lezioni di power pilates, con o senza attrezzatura. E vi sono sia lezioni gratuite sia a pagamento. Durante l’allenamento, proprio perché sono esercizi lenti e controllati, è molto importante la respirazione, vero fulcro dell’allenamento. Questa tipologia di workout deve contemporaneamente sciogliere il corpo e la mente rendendoli però forti.

