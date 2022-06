Un titolo azionario in bilico tra rialzo e ribasso. I possibili scenari per il titolo Autostrade Meridionali

Dopo che negli ultimi 5 anni il titolo Autostrade Meridionali ha sempre surclassato in Borsa i suoi competitors, adesso è diventato un titolo azionario in bilico tra rialzo e ribasso. Quali potrebbero essere i possibili scenari per il titolo Autostrade Meridionali?

La tendenza in corso, dopo l’ottimo segnale di gennaio, è rialzista e ha già raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 37,815 euro. Questo traguardo, però, ha rallentato la spinta propulsiva sul titolo le cui quotazioni al momento oscillano intorno al valore precedentemente indicato. In particolare, negli ultimi 3 mesi le quotazioni si sono sviluppate all’interno del trading range 35.272 euro e 40,359 euro. Solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità.

Al rialzo le quotazioni potrebbero accelerare verso la massima estensione rialzista che passa per area 44,473 euro (III obiettivo di prezzo). Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 31,158 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo supporto, poi, potrebbe determinare un’inversione ribassista con obiettivo sotto i 30 euro.

La valutazione del titolo Autostrade Meridionali

A guardare il titolo attraverso i multipli di mercato si scopre che è fortemente sottovalutato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Autostrade Meridionali sono sottovalutate di almeno il 40% rispetto al settore di riferimento. Inoltre, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di oltre il 90%.

A sostegno di uno scenario che vede il titolo sottovalutato ci sono anche i dati relativi al primo trimestre del 2022. Autostrade Meridionali, infatti, ha riportato i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2022. Per il primo trimestre, la società ha registrato un fatturato di 29,29 milioni di euro rispetto ai 19,13 milioni di euro di un anno fa. L’utile netto è stato di 8,95 milioni di euro rispetto ai 3,52 milioni di euro di un anno fa.

Un titolo azionario in bilico tra rialzo e ribasso. I possibili scenari per il titolo Autostrade Meridionali

Il titolo Autostrade Meridionali (MIL:AUTME) ha chiuso la seduta del 7 giugno in ribasso dello 0,53% rispetto alla seduta precedente a quota 37,3 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

