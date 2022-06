Di giorno in giorno, sempre più indicatori e poi swing sui prezzi sembrano confermare la tendenza rialzista in corso. Fra alti e bassi, i mercati azionari sembrano pronti per ulteriori allunghi. Il peggio è passato? Potrebbe essere.

Procediamo per gradi.

Alle ore 19:30 della giornata di contrattazione del 7 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.571

Eurostoxx Future

3.813

Ftse Mib Future

24.385

S&P 500 Index

4.135,97.

Il ribasso potrebbe essere terminato

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 3 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

Si procederà day by day ma gli swing sugli oscillatori che si sono girati al rialzo, sembrano preludere a ulteriori rialzi fino a venerdì. Domani potrebbe essere di conferma o meno per questo scenario.

I mercati azionari sembrano pronti per ulteriori allunghi ma attenzione a determinati livelli come da prossimo paragrafo

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.480. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.858.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.788. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.628.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.100. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.760.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.073. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.810.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Long in corso sugli indici analizzati.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

Domani potrebbe ripetersi lo stesso copione di oggi, grionata che parte con un ribasso per poi chiudere sui massimi.

Lettura consigliata

