Non è il sapone di Marsiglia e ne basta un tappo per pulire il pavimento in cemento di terrazzo o garage senza l’idropulitrice

Il calcestruzzo è un materiale sempre più impiegato nelle pavimentazioni dei garage ma anche nelle terrazze. Abbiamo visto come addirittura la stampa con effetto cemento stia conquistando cucine e rivestimenti. Una colata di cemento è assai economica e comoda così come le piastrelle in questo materiale. La manutenzione è sicuramente più semplice rispetto al legno ma anche rispetto alla pietra ad esempio. Occorre però fare una distinzione fra cemento trattato o meno. Se il pavimento è stato sigillato con dei silicati di litio, i micropori sono stati sigillati. Questo trattamento aumenta la resistenza del materiale da un punto di vista chimico e meccanico. In caso contrario occorrerà prestare qualche attenzione in più nella manutenzione.

Certamente pratico ma non indistruttibile, il cemento non sopporta gli acidi come ad esempio l’aceto. Spesso succo di limone e aceto sono gli ingredienti base di chi desidera pulire in modo naturale ma meglio evitare per le superfici in cemento. Stessa cosa vale per gli acidi chimici come la candeggina o l’ammoniaca. Anche l’idropulitrice va usata con parsimonia nei pavimenti in cemento poroso. Un getto troppo potente potrebbe, infatti, danneggiare la struttura del cemento.

Il sapone nero o il bicarbonato di sodio

Il sapone nero è un sapone antichissimo, originario del continente africano. Si chiama “nero” perché è composto da oli d’olive nere. È reperibile sia in versione liquida, sia solida. Fra le qualità di questo sapone è da citare la biodegradabilità e la delicatezza su mani e superfici. Il sapone nero è indicato ad esempio per pulire le pavimentazioni in cemento ed in cotto. Occorre diluire un tappo di sapone nero liquido in 3 litri di acqua ben calda e mescolare. Spargeremo sul pavimento in cemento e strofineremo con lo spazzolone. Poi sciacqueremo con acqua. Se avessimo delle macchie di calcare particolarmente ostinate allora potremo aggiungere alla soluzione del bicarbonato. Aumenteremo così il potere pulente e smacchiante del nostro preparato. Fra gli utensili più comodi per svolgere la pulizia di grandi pavimentazioni in cemento troviamo ad esempio le spazzole con getto d’acqua.

In presenza di muschio

Può capitare che nei bordi dei blocchetti in cemento si sviluppi un antiestetico lichene. Per rimuoverlo facilmente basta conservare l’acqua di cottura delle patate. Il potere del sale e dell’amido rilasciato dalle patate annienterà il muschio.

Non disperiamo quindi per pulire il pavimento in cemento perché basta un tappo di questo sapone antico che non è il Sapone di Marsiglia.

