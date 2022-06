La cattiva postura è un problema che affligge moltissimi italiani. Non si tratta soltanto di un disturbo estetico, bensì di qualcosa che influenza la nostra salute, la salute della nostra schiena, del collo e persino dei muscoli del viso. Mantenere una postura ben eretta è fondamentale. Ma purtroppo molti di noi trascorrono troppe ore davanti al computer o facendo attività che non facilitano una buona postura. La prevenzione è sempre l’arma migliore e dovremmo fare attenzione alla nostra postura durante tutto l’arco della giornata, ma se ci siamo accorti che le nostre spalle sono ruotate in avanti e curve, non tutto è perduto. Possiamo alleviare il problema con degli esercizi specifici.

Non serve alcun attrezzo, possiamo fare questo esercizio in casa o in ufficio

Per correggere la cattiva postura è fondamentale fare regolarmente stretching dei muscoli delle spalle, delle braccia e del collo. Un’attività che moltissimi trovano utile per alleviare i dolori muscolari è lo yoga, che può aiutare anche contro la temutissima cervicale. Ma se tra un impegno e l’altro non abbiamo il tempo per lo yoga, proviamo almeno un semplicissimo esercizio che non ha bisogno di alcun attrezzo e che possiamo fare ovunque: il wall slide. Vediamo di cosa si tratta.

Dieci minuti al giorno di questo esercizio senza sforzo migliorano la postura e combattono le spalle ruotate in avanti

Il wall slide è molto semplice. Basta stare in piedi (o anche seduti) con le spalle contro un muro. Cerchiamo di far aderire completamente la nostra schiena alla parete, dall’osso sacro fino alla base del collo, e soprattutto facciamo aderire bene le spalle, avvicinando le scapole e aprendo il petto. Poi appoggiamo anche i gomiti al muro tenendo le braccia piegate, con le mani rivolte verso l’alto. Per svolgere l’esercizio distendiamo completamente le braccia verso l’alto e poi riportiamole alla posizione iniziale. Facciamo la massima attenzione a mantenere le spalle aderenti al muro durante tutto l’esercizio. Ripetiamo l’esercizio per 10 minuti, per dare immediato sollievo alle nostre spalle e migliorare la postura.

L’importanza dello stretching

Dieci minuti al giorno di questo esercizio possono aiutarci moltissimo a combattere le spalle ruotate in avanti, ma ovviamente la buona postura deve essere mantenuta durante tutto l’arco della giornata. Se non abbiamo il tempo per dedicarci alla palestra o all’esercizio, ricordiamoci almeno di fare stretching regolarmente durante l’arco della giornata, anche se siamo seduti alla scrivania.

Approfondimento

Non soltanto spalle dritte e petto in fuori, dobbiamo fare attenzione ad altri tre aspetti per trasmettere autorevolezza e fiducia