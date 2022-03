Quando a gennaio scrivevamo I segnali rialzisti si moltiplicano e le azioni di Autostrade Meridionali potrebbero strappare al rialzo, mai avremmo immaginato che il trend rialzista sul titolo sarebbe stato più forte anche di tutte le tensioni scaturite dalla crisi internazionale in corso.

Infatti, l’ottimo segnale rialzista di gennaio ha portato un rialzo di oltre il 50% sul titolo Autostrade Meridionali nonostante la guerra in Ucraina. Un risultato eccezionale che potrebbe ulteriormente migliorare vista la situazione grafica.

D’altra parte i dati che arrivano dalla società sono molto confortanti. Autostrade Meridionali, infatti, ha comunicato i risultati degli utili per l’intero anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Per l’intero anno, la società ha riportato un fatturato di 89,89 milioni di euro rispetto ai 67,71 milioni di euro di un anno fa. L’utile netto è stato di 16,02 milioni di euro rispetto ai 4,03 milioni di euro di un anno fa.

A guardare il titolo attraverso i multipli di mercato si scopre che è fortemente sottovalutato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Autostrade Meridionali sono sottovalutate di almeno il 30% rispetto al settore di riferimento.

Viceversa, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di oltre il 50%.

L’ottimo segnale rialzista di gennaio ha portato un rialzo di oltre il 50% sul titolo Autostrade Meridionali: quale futuro per queste azioni?

Il titolo Autostrade Meridionali (MIL:AUTME) ha chiuso la seduta del 30 marzo in ribasso dello 0,26% rispetto alla seduta precedente a quota 39,0 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico la proiezione in corso è rialzista e la chiusura di questa settimana potrebbe vedere la rottura dell’importante resistenza in area 37,815 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso diventerebbe molto probabile il raggiungimento della massima estensione al rialzo in area 44,473 euro (III obiettivo di prezzo). Su questi livelli, poi, diventerebbe molto probabile assistere a un’inversione ribassista.

Inversione che potrebbe prendere forma anche nel caso di una fallita rottura della resistenza in area 37,815 euro.

In conclusione possiamo dire che il livello da monitorare con attenzione nelle prossime settimane potrebbe essere collocato in area 37,815 euro.